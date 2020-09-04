《青工俠說－廖錦興》作弊心理學

《青工俠說》抗疫時期最佳節目就是留在家中閱讀和煲劇，也可上網看一些曾錯過了的電影

，一套泰國電影《出貓特攻隊》（亦稱《模犯生》╱《天才槍手》）吸引了我，這套既叫好又叫

座的喜劇電影，打破了我對泰國只會拍恐怖片的看法，可算是繼２００３年的《拳霸》後為泰國

電影爭光的一套喜劇電影。



《出貓特攻隊》娛樂性豐富，能將出貓（考試作弊）拍出如警匪片般緊湊，層出不窮的出貓

方法十分搞笑，這題材上一次令我捧腹大笑便是１９９１年《逃學威龍》的周星星和達叔的經典

橋段（中史測驗的安史之亂╱牛李黨爭等），作弊來自貪婪，希望不勞而獲走捷徑。其實早在

１３００年前隋朝的科舉已有考試作弊出現，經歷代的轉變，出現各種反作弊的方法，唐代武則

天更制定多種防止作弊的措施如「糊名（即彌封）」、用「行卷」看考生平時的表現，「謄錄法

（又稱墨卷）」等。今天大學論文也要用Ｔｕｒｎｉｔｉｎ做驗身。正所謂道高一尺魔高一丈，

今時今日因科技進步作弊手法層出不窮，出貓特攻隊盡出抵死的方法，極盡創意搞笑之能事，在

這世紀疫症的陰霾下，也可以苦中作樂一番。



作弊是一種心理現象，求勝之心讓人作出不誠實行為，不只在校院，在社會群體裡出現更多

作弊現象，究竟在競爭環境中，如何促使他們作弊？行為心理學家阿莫斯舒爾認為，人類乃社會

動物，在群體中工作時都會依循群體所確立的規範而行，這種「作弊氛圍」包含著朋黨和共利的

元素，會為作弊的內疚感減壓和將犯罪合理化，當前香港政局也有著這種元素。在出貓特攻隊中

，天才槍手既醒目又懂讀心成為出貓天王，這種喜劇電影本可令觀眾笑顏大開，惟網上有不少政

棍╱偽才子借題發揮，把電影中那些學生走上作弊之路歸咎於社會無公義、貧富懸殊、學生無選

擇等問題，好比他們口中十惡不赦的中國大陸令人民作弊取巧、偽造抄襲云云，也許我也要改改

網上看影評的習慣。《香港青年工業家協會會長 廖錦興》

