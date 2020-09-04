《凱文隨筆－凱文》親美是唯一選擇？

《凱文隨筆－凱文》台灣總統蔡英文最近突然宣布，開放美國豬（含瘦肉精）與美國牛（存

在瘋牛症隱憂）進口台灣。這是食品安全與經濟民生（涉及逾百萬名養豬及相關行業從業員的生

計）問題，但台灣卻以政治手段處理，令人啼笑皆非；因為國民黨與民進黨的立場變幻莫測，誰

執政誰支持美國豬牛進口，誰在野誰反對。當年在野的蔡英文就曾帶頭上街反對美豬進口，現今

在野的國民黨主席江啟臣也親自召開記者會痛斥解禁。寶島一些政治人物，似乎沒有是非對錯觀

念，只有角色扮演，黑臉白臉輪替上場。



蔡英文上述的行政指令（沒諮詢立法院）公布後，一位年近八旬的前民進黨元老，煞有介事

地在臉書貼文支持這個決定；他說：「蔡總統，歷史會證明你是對的。」畢竟是赫赫有名的人物

，且坐牢坐到舉世聞名，幾乎可與南非的曼德拉媲美，以為他的貼文深藏奧理，細看以後，原來

可用他的原話作總結，就是「親美是台灣的唯一選擇」。



「唯一選擇？」日本著名女優天海祐希在２０幾歲離開所屬的歌劇團時，給她的後輩留了一

段話：「不要束縛自己，局限在一個角落，因為世界不只是一個價值觀，生活方式也並不只有一

種，人生道路是非常寬廣的。」八旬老翁對人生的認知，遠不及一個２０多歲的演員。



台灣為了換取美國的「保護」（是口頭保護，還是實質軍事力量保護，沒人說得準），多年

來不惜重金購置軍火，現在連危害身體健康的美國食品也允許其進口，這些代價是否太大了？現

在的中國可不是當年的哥倫比亞，美國軍艦停在附近海域，就輕易放手，讓巴拿馬獨立；有人或

者問，兩岸分治多年，何必追求統一，還威脅不放棄武力手段行之，答案很簡單，沒有國家願意

將領土淪為別國的管轄區，造就戰略上自毀的困局。



部分台灣人一直有一個夢想，冀盼台灣成為美國第５１個州；這次新冠病毒疫情清清楚楚地

告訴我們，美國並不是一個令人夢寐以求的國度，短短六個月就死了１８﹒６萬多人。鍾南山說

：「人命是最重要的人權」，那美國的人權要倒數第一了。



即使不是美國的一個州，而是一個附庸於美國的所謂「獨立國家」或「盟友」，如日本、南

韓等，也不見得日子有多好過；美國一聲令下，日、韓在經濟問題上往往就是唯命是從。美國在

日、韓設有軍事基地，也部署各種導彈預警、或欄截系統，是福還是禍呢？據軍事戰略專家分析

，假如中美爆發戰爭，充當第一堵鏈的日、韓軍事設施就首當其衝，率先被摧毀，還會容忍你將

導彈發射數據傳送到美國的五角大樓嗎？



「兩岸經濟合作架構協議」（ＥＣＦＡ）將於９月１２日屆滿，大陸是否還會續期，也快將

揭曉；台灣對大陸一年的貿易盈餘高達一千億美元，不禁令人想問，為甚麼不是「親中是台灣的

唯一選擇」？



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

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╱２９８１３╱３６╱１９５７）



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