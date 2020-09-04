《專家之言－麥嘉嘉》９月資產配置：人幣資產迎來系統性重估機會

《專家之言》美國就業市場持續改善，但進展比預期少，俗稱「小非農」的美國８月ＡＤＰ

私人市場職位，增加了４２﹒８萬個，遠低於分析師預期的９５萬個。美聯儲褐皮書稱美國經濟

有好轉跡象，但不確定性依然存在。聯儲局理事暗示儲局未來幾個月將公佈新刺激經濟措施，支

持美股走勢，但投資者要留意，美股波動指數（ＶＩＸ）期貨１０月份的數值較現貨為高，反映

美國大選對金融市場帶來不確定因素。



＊中國次季經濟增長３﹒２％遠勝美國＊



我們對經濟展望審慎樂觀，全球各地應對新冠肺炎疫情的治療及管控方式持續取得進展，包

括有可能在２０２１年年初推出疫苗。在貨幣及財政政策的大力支持下，經濟增長開始從極低水

準反彈。隨著經濟擺脫衰退，資金也可能轉移至價值股和週期性股份。

而中國復甦則優於美國經濟。根據官方數據，中國第二季度國內生產總值（ＧＤＰ）按年增

３﹒２％，美國經濟同期跌３１﹒７％。穆迪指，近期中國經濟數據反彈，出口及工業生產表現

強勁，預期今年中國經濟按年增長約３％，明年增速加快至１０％。中國上半年貨幣政策寬鬆針

對性較強，並非「大水漫灌」，但在前期的貨幣投放之下，預計三季度社會融資增速仍有１３﹒

５％，四季度小幅下行到１３％。預期人行在貨幣寬鬆政策上的取態可能較為溫和，以避免銀行

體系出現系統性風險和房地產行業的泡沫風險。



＊中國利率溢價長期存在，利好人民幣＊



從全球配置角度來看，美元流動性寬鬆是全球市場本輪上漲的核心因素，而疫情反覆之下美

國「財政赤字貨幣化」，美元內在信用受損面臨中長期貶值壓力，人民幣資產也正迎來系統性重

估的機會。美國寬鬆的貨幣政策可能維持一段較長時間，極低利率環境或要到２０２５年初才完

結，意味着中國的利率溢價會長期存在，利好人民幣。我們認為中國資產仍可在策略性投資組合

內發揮重要作用。另外，由於廣泛的政策支持，加上估值仍然吸引，我們在未來６至１２個月仍

看好信貸，尤其是高收益信貸。



＊薦買雲計算、資訊安全、汽車電子股＊



策略上，在這個長期處於低息的環境，追求收益的投資者可考慮收益率較高，而且與環球風

險資產的相關性較低的中國債券。特別是針對現時極為波動的市況，中國債券的較低波幅特性，

可有助增加抗跌性及分散環球投資組合的風險。股票方面，我們最看好的是優質股票，從業績角

度，認為疫苗、原料藥、醫療耗材設備業績增速較高，推薦雲計算、資訊安全、汽車電子；認為

５Ｇ建設進程好於市場預期，推薦光模組、ＩＤＣ、光交換機路由器。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

