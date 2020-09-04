美股急挫港股早市跌４５６點收２４５５１，科指插２６７點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股急瀉，其中道指曾跌逾千點，而多隻科技股重挫，拖累

納指收跌近５％。牽動Ａ、Ｈ兩市早段齊齊走低，港股今早低開３３８點報２４６６８點，最多

曾跌５１８點低見２４４８８點半日低位，跌穿百天線（約２４６４４點）水平後回升至２４５

００點水平橫行。而科技股受壓，科指今早亦曾挫逾四百點位置至７２９０點。港股半日收報２

４５５１點，跌４５６點或跌１﹒８３％，主板成交９８３﹒２１億元。國企指數報９８０９點

，跌１３０點或跌１﹒３１％。恆生科技指數報７４３８點，跌２６７點或跌３﹒４７％。

Ａ場亦齊跌，上證綜合指數報３３３８點，跌４６點或跌１﹒３８％，成交１９７０﹒０１

億元人民幣。深證成份指數報１３５３６點，跌２３５點或跌１﹒７１％，成交３２７５﹒５６

億元人民幣。

藍籌股方面，由騰訊（００７００）領跌３﹒０９％，報５１７﹒５元；港交所（００３８

８）跌２﹒８５％，報３７５﹒６元；友邦（０１２９９）軟２﹒７３％，報７８﹒２５元；匯

控（００００５）跌２﹒２４％，報３２﹒７元；中移動（００９４１）跌０﹒１９％，報５２

﹒９元。表現最差為銀娛（０００２７）挫４﹒９４％，報５９﹒７元。



＊科技股走軟後低位有承接，小米反彈力最強跌幅收窄至近２％＊



隔晚美國科技股急挫牽動本港科網股今早跟隨低開，惟甫低開後全部低位有承接，尤以小米

（０１８１０）低位反彈力度最強，跌穿十天線後反彈。最終小米半日收跌１﹒８８％，報２３

﹒４５元，京東（０９６１８）跌５﹒９４％，報３０４元；阿里巴巴（０９９８８）跌４﹒９

３％，報２７０﹒２元；美團（０３６９０）軟３﹒０５％，報２５４﹒６元；網易（０９９９

９）跌４﹒３％，報１４６﹒８元。

美國對六間分別設在伊朗、阿聯酋和中國的公司實施制裁，指這些公司協助伊朗運輸和銷售

石化產品，並支持一間被美國列入黑名單的香港經紀公司，油股走低。「三桶油」方面普軟，中

海油（００８８３）跌１﹒３１％，報８﹒３１元；中石油（００８５７）跌０﹒３９％，報２

﹒５７元；中石化（００３８６）則走上０﹒２９％，報３﹒４３元。而其他油股方面，聯合能

源（００４６７）跌３﹒０８％，報１﹒２６元；中石化冠德（００９３４）跌２﹒２９％，報

２﹒９９元；中海油服（０２８８３）挫２﹒３７％，報５﹒７６元。

商務部消費促進司副司長王斌表示，餐飲住宿等行業復甦慢於預期，部分耐用消費品降幅較

大，部分地區受疫情影響跌幅較深，消費潛力有待進一步釋放。餐飲股隨市普軟，日清食品（０

１４７５）挫４﹒２８％，報８﹒９４元；頤海國際（０１５７９）下行３﹒８２％，報１１８

﹒２元；呷哺呷哺（００５２０）軟３﹒４７％，報９﹒４５元；九毛九（０９９２２）跌１﹒

９３％，報１７﹒３元；海底撈（０６８６２）走低０﹒８５％，報５２﹒５５元。不過

康師傅（００３２２）則升２﹒０４％，報１５元；中國旺旺（００１５１）升１﹒４８％，報

５﹒５元。



＊中國計劃將半導體產業「十四五」規劃惟板塊仍挫＊



據報中國計劃把大力支持發展第三代半導體產業，寫入正在制定中的「十四五」規劃，計劃

明年至２０２５年間於教育、科研、開發、融資、應用等大力支持發展第三代半導體產業。惟半

導體亦齊走軟，上海復旦（０１３８５）跌７﹒１１％，報１６﹒７２元；中芯（００９８１）

跌５﹒６９％，報２３﹒２元；華虹半導體（０１３４７）跌５﹒２９％，報２８﹒６５元；Ａ

ＳＭ太平洋（００５２２）走低１﹒６７％，報８２﹒４５元；中電華大科技（０００８５）挫

３﹒３％，報０﹒８８元。

乘聯會公布８月第四周的日均零售是８﹒９萬輛，同比增長７％，環比７月第四周增長７％

，第四周的零售表現較強，惟車股普挫，比亞迪（０１２１１）跌６﹒４７％，報７９﹒５元；

北汽（０１９５８）跌４﹒１３％，報３﹒４８元；東風（００４８９）跌３﹒８１％，報５﹒

３元；五菱（００３０５）軟３﹒０３％，報０﹒３２元；敏實（００４２５）跌３﹒２８％，

報２９﹒４５元；吉利（００１７５）走低２﹒９１％，報１６﹒０４元；天能動力（００８１

９）走低１﹒５５％，報１３﹒９４元；廣汽（０２２３８）挫１﹒７９％，報６﹒５９元；長

汽（０２３３３）升２﹒６１％，報９﹒０５元。

隔晚美股科網股急回，蘋果曾創３月２０日環球大跌市以來最大跌幅，收市報１２０﹒８８

美元，跌８％。牽動手機設備股急潛，手機「孖寶」瑞聲（０２０１８）挫４﹒１８％，報４６

﹒９５元；舜宇（０２３８２）跌１﹒０２％，報１１６﹒３元。而鴻騰精密（０６０８８）走

低５﹒５９％，報３﹒０４元；高偉電子（０１４１５）跌６﹒２７％，報２﹒９９元；

丘鈦科技（０１４７８）軟５﹒３６％，報９﹒５４元；比亞迪電子（００２８５）軟０﹒６４

％，報３８﹒７５元；富智康（０２０３８）跌１﹒１％，報０﹒９元。（ｊｃ）

