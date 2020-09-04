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04/09/2020 08:42

【百勝上市】消息指百勝中國定價４１２元，較美股折讓４﹒９％

　　《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述市場消息人士透露，百勝中國（０９９８７）計劃把
香港第二上市定價在每股４１２元，比在美國收市價５５﹒９２美元折讓４﹒９％，集資近１７
３億元。
　　百勝中國早前公布招股詳情，全球發售４１９１﹒０７萬股，當中４％為香港公開發售，每
股發售價不高於４６８元，每手５０股，入場費約２３６３６元，該股於本周五中午截止招股，
９月９日公布招股結果，９月１０日上市，高盛為獨家保薦人。（ｅｃ）

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