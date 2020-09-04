【百勝上市】消息指百勝中國定價４１２元，較美股折讓４﹒９％

《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述市場消息人士透露，百勝中國（０９９８７）計劃把
香港第二上市定價在每股４１２元，比在美國收市價５５﹒９２美元折讓４﹒９％，集資近１７
３億元。
百勝中國早前公布招股詳情，全球發售４１９１﹒０７萬股，當中４％為香港公開發售，每
股發售價不高於４６８元，每手５０股，入場費約２３６３６元，該股於本周五中午截止招股，
９月９日公布招股結果，９月１０日上市，高盛為獨家保薦人。（ｅｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|專訪04/09/2020
【駐滬專訪】RICS：機構投資者對中國樓市信心仍然高昂
|生財有道03/09/2020
【居屋開賣】4屋苑7000伙疫下勢減價推 邊個盤無得輸？
|中國故事03/09/2020
《神州經脈》財新服務業PMI微降 華為斷供加劇 滬指失三千四
|財經熱話03/09/2020
【鐵鳥起飛】國際直航恢復航空股復甦？券商：乘客需求不足勿長揸
|中國故事03/09/2020
《京城近觀》被拍賣的成龍豪宅
|FOCUS03/09/2020
【FOCUS】印度封殺應用 警示「硬件排華」到「軟件去中」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰