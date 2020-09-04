港股低開３３８點報２４６６８，國指跌１１６點，科指挫３６３點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股急瀉，其中道指曾跌逾千點，多隻科技股急瀉，消息拖

累亞洲市場氣氛，日經跌２７５點，首爾指數跌３５點，港股今早亦跟隨低開３３８點，其中科

技股跌幅顯著，比亞迪電子（００２８５）跌逾一成，另外有傳中芯（００９８１）遭國家集成

電路基金減持，股價低開近９％；吉利（００１７５）連日下挫，今早再低開近４％，為開市表

現最差藍籌。恆生指數開報２４６６８點，跌３３８點或跌１﹒３５％，主板成交８８﹒３９億

元。國企指數報９８２３點，跌１１６點或跌１﹒１７％。恆生科技指數報７３４２點，跌３６

３點或跌４﹒７１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒９４％，報３２﹒８元，以現價計，該股暫連

跌４日，累計跌幅３﹒５３％；港交所（００３８８）跌２﹒２２％，報３７８元，以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒１１％；騰訊（００７００）跌３﹒１８％，報５１７元；中移

動（００９４１）跌０﹒２８％，報５２﹒８５元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅７﹒

９６％；友邦保險（０１２９９）跌１﹒４９％，報７９﹒２５元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅１﹒４３％。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １５﹒８８元 跌３﹒８７％

瑞聲科技（０２０１８） ４７﹒２０元 跌３﹒６７％

騰訊控股（００７００） ５１７﹒００元 跌３﹒１８％

舜宇光學（０２３８２） １１３﹒８０元 跌３﹒１５％

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒００元 跌２﹒７６％

港交所 （００３８８） ３７８﹒００元 跌２﹒２２％

石藥集團（０１０９３） １６﹒２４元 跌２﹒０５％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒６０元 跌２﹒０４％

銀河娛樂（０００２７） ６１﹒５５元 跌１﹒９９％

九倉置業（０１９９７） ３２﹒１５元 跌１﹒９８％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ３５﹒００元 跌１０﹒２６％

中芯國際（００９８１） ２２﹒５０元 跌８﹒５４％

小米集團（０１８１０） ２２﹒１５元 跌７﹒３２％

微盟集團（０２０１３） １１﹒８０元 跌７﹒２３％

眾安在線（０６０６０） ４９﹒６０元 跌５﹒７９％

阿里巴巴（０９９８８） ２６８﹒００元 跌５﹒７０％

京東集團（０９６１８） ３０５﹒００元 跌５﹒６３％

華虹半導體（０１３４７） ２８﹒６５元 跌５﹒２９％

閱文集團（００７７２） ５３﹒２０元 跌４﹒９２％

金蝶國際（００２６８） １９﹒００元 跌４﹒８１％

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（ｕｌ）

