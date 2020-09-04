《盤後部署》美股科技股拋售惹恐慌，料港股暫於２４６００喘穩

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股急吐，跌幅創自６月來最大，其中龍頭科技股更遭到拋

售，受外圍氣氛影響，恆指今早裂口低開３８８點，報２４６６８點。不過，開市後Ａ股兩市下

跌，恆指早段一度插５１８點，見全日低２４４８８點，失守百天線（約２４６４４）。內銀股

及內需股仍逆市跑出，重磅股建行（００９３９）力撐大市，加上美股期貨於亞洲時段轉升，臨

近尾段恆指跌幅收窄，最終收報２４６９５點，跌３１２點或跌１﹒２５％，主板成交

２１３１﹒５７億元，較上日激增４５﹒４％。國企指數報９８８３點，跌５６點或跌

０﹒５６％。

受美股影響，港股科技股沽壓重，恆生科技指數裂口低開後，最多跌４１５點，報７２９０

點，穿十天線（約７５３４點）及廿天線（約７３２４點）。ＡＴＭＸＪ中，小米

（０１８１０）率先拗腰轉升，科指跌幅亦收窄，最終收報７５８８點，跌１１８點或跌

１﹒５３％。

Ａ股兩市齊跌。上證綜合指數報３３５５點，跌２９點或跌０﹒８７％。深證成份指數報

１３６５６點，跌１１５點或跌０﹒８４％。兩市合計成交８３８６﹒８５億元人民幣，較上日

大跌１１％。



＊市場認為美股屬健康回調，估計上月美國失業率降至９﹒８％＊



隔晚美股突然慘摔，納指瀉５％，科技股尤是重災區。分析師表示，隔晚拋售無法歸咎於單

一因素，但考慮到股市和基本面脫鈎已經持續一段時間，今次回調可視為健康的表現。因為納指

從３月低點到本周觸及的高峰累計共大漲８３％。對於隔晚的大跌，市場有猜測是因為中國擬將

半導體產業「十四五」規劃以反擊美國的打壓，但有部分人士則認為是有傳美國疾病管制控制中

心（ＣＤＣ）最快將於１０月中分發疫苗。但安聯首席經濟學家伊爾艾朗表示，假如投資者考慮

基本面因素，股市有機會再跌１０％。

此外，市場關注的美國失業率及非農就業報告將於今天晚些時候公布。市場預計，美國８月

非農就業人數可能新增１２０萬人，增幅較７月大幅放緩，不過失業率有望從１０﹒２％降至

９﹒８％。對非農就業有預視作用的ＡＤＰ就業數據，顯示美國８月民間企業新增就業人數不到

５０萬人，較前值有所改善。美國供應管理協會（ＩＳＭ）針對大小型企業的調查同樣顯示８月

的就業市場僅略微改善。分析指，美國有數百萬的人因疫情停工，但並非是真正的失業，而７月

的失業率真實反映疫情對勞動力市場的打擊。



＊若失支持港股或試下２４２００點＊



本日港股走勢主要受到隔晚美股科技股拋售影響，ＡＴＭＸＪ今早急插後，部分股份於低位

見承接，其中小米率先由跌轉升。反映科技股本次回調屬健康，該類股的基本面並沒有轉差。加

上小米自八月中獲「染藍」後，累計上升近６２％，而下周一（７日）恆生指數成分股變動正式

生效，利好消息已消化得差不多，料近期部分熱炒的科技股走勢會繼續反覆。

相信港股仍將受中美關係左右而表現反覆，加上１１月美國大選將至，料雙方的動作或增加

。目前恆指已多次於百天線觸底反彈，若沒有大消息下，料暫於２４６００水平喘穩。若恆指再

度失守２４６００點，或下試２４２００點。（ｆｚ）

