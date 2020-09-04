《台股攻略－馮偉明》美股崩盤，拖累台股大跌１２０點

《台股攻略》昨晚（３日）道瓊斯指數大跌超過８００點，拖累加權指數今早（４日）裂口

低開，及後因台幣升值下才能止住跌勢，指數終場收１２６３７點，跌１２０點，成交金額為新

台幣２３０５億元。

受美國科技股走勢拖累，今日電子權值股台積電收新台幣４２９元，跌新台幣７元。大立光

一度重挫超過２％，但臨近尾市獲買盤支持，收新台幣３６５５元，跌新台幣４０元。鴻海同樣

跌１％收市，收新台幣７６﹒９０元。其他與蘋果相關的股份包括國巨、玉晶光、建準、台虹、

和碩、緯創及茂林─ＫＹ等亦跌勢沉重。電子屏幕面板相關股份今日逆市造好，友達收新台幣

１２﹒４０元，升新台幣０﹒５５元；而群創則收新台幣１０﹒４５元，升新台幣０﹒２０元。

鋼鐵股今日成為資金避風港，燁興、千興、國碩及英利─ＫＹ全部以漲停價收市，分別收新台幣

６﹒５８元、２﹒１２元、１３﹒９５元及８２﹒５元。

美股以崩盤式下跌作市場調整，台股短線在１２３００至１２５００點之間有支持，電子股

走勢未回穩之前，航運、面板及太陽能相關股份可作短線操作。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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