《ＥＴＦ》恒生科技指數ＥＴＦ（３０３２）低收３％報７﹒６７元

《經濟通通訊社４日專訊》全港第三隻追蹤恆生科技指數的ＥＴＦ－－恆生科技指數ＥＴＦ

（０３０３２）今日首掛，收市報７﹒６７元，比發行定價７﹒９０９４元低出３﹒０３％，惟

比起恆生估計之每單位資產淨值（ＮＡＶ）７﹒５８８５元呈溢價１﹒０７％。

適逢隔晚美股納斯達克指數崩跌近半成收市，「３０３２」今早開市即潛水。該ＥＴＦ開報

７﹒７２元較發行價低出２﹒３９％，並已是全日最高位。開市初段更急插水，最低見

７﹒３３５元，較發行定價大幅低逾７％，但其後反覆向上，尾段幾乎收復全部失地；成交約

２１８２萬股，涉資１﹒６７億元。

恆生科技指數ＥＴＦ周三（２日）完成首次發行，首次發行價格參照同日指數收市水平之千

分之一，為每單位７﹒９０９４元，每手交易數量為２００個單位，管理費每年０﹒５５％。參

考９月２日發行價計算，每一手投資金額約１５８２元。

恆生指數報２４６９５，跌３１２點或跌１﹒２５％，主板成交２１３１﹒５７億元。國企

指數報９８８３，跌５６點或跌０﹒５６％。恆生科技指數報７５８８，跌１１８點或跌

１﹒５３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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盈富基金 （０２８００） ２５﹒５２元 跌０﹒７８％

安碩亞洲新興 （０２８０２） ５８﹒９０元 跌１﹒９６％

恆生中國企業 （０２８２８） １０１﹒８０元 跌０﹒７８％

安碩Ａ５０ （０２８２３） １７﹒０８元 跌１﹒１０％

恆生科技ＥＴＦ（０３０３２） ７﹒６７元 跌３﹒０３％

南方恆生科技 （０３０３３） ７﹒６６元 跌１﹒１６％

華夏恆生科技 （０３０８８） ９﹒６９元 跌０﹒５１％

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（ｙｋ）

