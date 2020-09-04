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即市新聞

04/09/2020 12:40

《窩輪豪情－梁業豪》中國飛鶴買家不負眾望

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、必
需性消費業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
周大福（０１９２９）、中國飛鶴（０６１８６）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選香港電訊（０６８２３）、中國平安（０２３１８）與中海油（００８８３）。
　　今早（４日）開市前，筆者特別於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內詳細講解中國飛鶴的
「雙日轉向」現象，明確指出大戶買家入市了，即市重要支持位已上移至１５﹒８８元╱
１５﹒６０元股價可繼續反彈，目標看１７﹒６２３元，但升浪途中會有不輕的阻力。結果，開
市後買家不負眾望，從１５﹒４４元急攻至１６﹒４６元後，才收斂攻勢。半日收市時，大戶買
沽比率高報７７：２３，惟資金淨主動買入只得９﹒９５２萬元，即市平衡點位於１６﹒３０元
。歡迎大家免費訂閱筆者的ＹｏｕＴｕｂｅ頻道，然後於４：４５ｐｍ重溫上述影音分析。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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