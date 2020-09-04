《談國論企－黎偉成》中債引外企長投惠金融經濟

《談國論企》中國人民銀行、中國證監會、國家外匯管理局於２０２０年９月２日發出的一

則公告，相當積極主動鼓勵境外機構以中長期投資者的角色，投資中國債券，會有序提升以債券

為主的資本市場的發展力度和素質，更有利國民經濟持續穩中有進的成長。



＊鼓勵主權類機構商業銀行等積極投入＊



此為《關於境外機構投資者投資中國債券市場有關事宜公告（徵求意見稿）》，重點有：

最惹人注目的當然是（一）《公告》十分明確地指出「境外機構投資者」，所指的有三個主

要方面：（Ｉ）境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金（以下合稱主權類機構）；

而非主權類機構有（ＩＩ）在中華人民共和國境外依法註冊成立的商業銀行、保險公司、證券公

司、基金管理公司、期貨公司、信托公司及其他資產管理機構等各類金融機構，及（ＩＩＩ）養

老基金、慈善基金、捐贈基金等中長期機構投資者（以下合稱商業類機構），可見中國力求引進

的是中長線的投資資金，而這亦正正是債券市場需要的主要投資者，充分顯示中國金融部委所要

引入的資金和投資者對象，是對勁的。

尤其是（二）中國的債券市場近年有相當穩定的發展，需求亦相當殷切，但主要市場參與者

基本是境內機構，就很有必要強化鼓勵境外機構投資者的參與。據中國人民銀行所發布的社會融

資總額的最新資料，（１）政府債券淨融資於２０２０年７月份達５４５９億元，同比少９６８

億元，亦因上半年略計為３﹒７９萬億元同比增長１﹒３３萬億元或２﹒１８倍，有如斯大幅增

長之所致。人行於２０１９年１２月份起將「國債」和「地方政府一般債券」納入社會融資規模

統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指標數值為托管機構的托管面值

，比較基礎不同，惟仍在相當程度顯示此屬佳況。

和（２）企業債券淨融資，於２０２０年７月份達２３８３億元同比減少５６１億元，顯然

受到上半年累計３﹒３３萬億元多增１﹒７６萬億元或１﹒２８倍衍生的效應。此為股份公司而

在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債

券，獲金融機構積極支持特別是非股份公司的企業機構債券融資。

但這是在以境外機構投資者支持底下的市場發展，並不足夠，故中國要引入包括主權類機構

、商業銀行等和商業類機構境外機構投資者的參與，用意肯定是要加快和壯大債市的發展與成長

，故有「以統一準入標準、優化入市流程」等相關措施配合，而（三）《公告》所提到的：「統

一境外機構投資中國債券市場資金收付、匯兌、外匯風險管理等，進一步優化和便利投資資金匯

出入，完善資金匯兌和外匯風險管理操作」，重點當然是「投資資金匯出入」，而這就很有要進

一步優化和提供便利，加上要造好「資金收付、匯兌、外匯風險管理等」工作對境外投資機構確

是很有鼓勵的作用，因即使是長線投資，機構投資者亦會有不時之需也。



＊將統一準入標準優化入市流程與國際接軌＊



另一個重點，為（四）《公告》要完善與國際接軌的操作安排，所要做的有：（ｉ）簡化現

行結算代理模式入市流程，上海總部不再要求提交結算代理協議。（ｉｉ）允許境外機構按照「

全球託管行＋本地託管行」的模式入市投資，推動債券名義持有者和多級託管制度落地實施。

要指出者，為中國的社會融資至今仍然是以商業銀行等金融機構對實體經濟發放的人民幣貸

款為主，企業債券、政府債券淨融資和非金融企業境內股票融資等市場無疑有改善，但未臻理想

之境，而信托貸款、委托貸款更現收縮之態，需要逐步提升也。

資本市場多元化的穩中有進發展，對中國國民經濟穩中有進發展，有舉足輕重的支持和作用

。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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