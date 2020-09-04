《ＥＴＦ》恒生科技ＥＴＦ今日首掛即潛水，報７﹒７２元低逾２％

《經濟通通訊社４日專訊》全港第三隻追蹤恆生科技指數的ＥＴＦ－－恆生科技指數ＥＴＦ

（０３０３２）今日登場，適逢隔晚美股納斯達克指數崩跌近半成收市，「３０３２」今早開市

即潛水；惟在三隻ＥＴＦ中，已是溢價最低。

恆生科技ＥＴＦ開市報７﹒７２元較發行價７﹒９０９４元低２﹒３９％，並較官網上的每

單位資產淨值（ＮＡＶ）７﹒７０６３輕微溢價０﹒１８％。

至於上日（３日）掛牌的華夏恆生科技（０３０８８），開低４﹒１６％，報９﹒３３５元

，較ＮＡＶ溢價０﹒６７％。

而一向呈溢價的南方恆生科技（０３０３３），以開市價而言，溢價幅度最大，達０﹒８１

％，開報７﹒４元，較上日收市價跌幅４﹒５２％。

對比恆生科技指數今早開挫４﹒７１％或３６３點，報７３４２。

另外，盈富基金（０２８００）則呈折讓約１％，開報２５﹒４８元，微跌０﹒９３％。恆

生指數開報２４６６８，跌３３８點或跌１﹒３５％。

恆生科技ＥＴＦ周三（２日）完成首次發行，首次發行價格參照同日指數收市水平之千分之

一，為每單位７﹒９０９４元，每手交易數量為２００個單位，管理費每年０﹒５５％。參考９

月２日發行價計算，每一手投資金額約１５８２元。

隔晚美股跳水，尤以納指跌幅最強勁，收市瀉４﹒９６％，道瓊斯指數及標普５００指數分

別收挫２﹒７８％及３﹒５１％。



表列三隻恆生科技指數ＥＴＦ現價與每單位資產淨值比較：



股份（代號） 現價 對比每單位資產淨值

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華夏恆生科技 （０３０８８） ９﹒３３５元 ＋０﹒６７％

恆生科技ＥＴＦ（０３０３２） ７﹒７２０元 ＋０﹒１８％

南方恆生科技 （０３０３３） ７﹒４００元 ＋０﹒８１％

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表列三隻恆生科技指數ＥＴＦ資料：



股份（代號） 管理費 全年經常性開支比率 估計追蹤偏離度

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華夏恆生科技 （０３０８８） ０﹒４０％ ０﹒６０％ ０﹒６２％

恆生科技ＥＴＦ（０３０３２） ０﹒５５％ ０﹒８７％ ０﹒９４％

南方恆生科技 （０３０３３） ０﹒９９％ １﹒４９％ １﹒３８％

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（ｋｌ）

