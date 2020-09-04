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即市新聞

04/09/2020 09:21

《ＥＴＦ》恒生科技ＥＴＦ今日首掛即潛水，報７﹒７２元低逾２％

　　《經濟通通訊社４日專訊》全港第三隻追蹤恆生科技指數的ＥＴＦ－－恆生科技指數ＥＴＦ
（０３０３２）今日登場，適逢隔晚美股納斯達克指數崩跌近半成收市，「３０３２」今早開市
即潛水；惟在三隻ＥＴＦ中，已是溢價最低。
　　恆生科技ＥＴＦ開市報７﹒７２元較發行價７﹒９０９４元低２﹒３９％，並較官網上的每
單位資產淨值（ＮＡＶ）７﹒７０６３輕微溢價０﹒１８％。
　　至於上日（３日）掛牌的華夏恆生科技（０３０８８），開低４﹒１６％，報９﹒３３５元
，較ＮＡＶ溢價０﹒６７％。
　　而一向呈溢價的南方恆生科技（０３０３３），以開市價而言，溢價幅度最大，達０﹒８１
％，開報７﹒４元，較上日收市價跌幅４﹒５２％。
　　對比恆生科技指數今早開挫４﹒７１％或３６３點，報７３４２。
　　另外，盈富基金（０２８００）則呈折讓約１％，開報２５﹒４８元，微跌０﹒９３％。恆
生指數開報２４６６８，跌３３８點或跌１﹒３５％。
　　恆生科技ＥＴＦ周三（２日）完成首次發行，首次發行價格參照同日指數收市水平之千分之
一，為每單位７﹒９０９４元，每手交易數量為２００個單位，管理費每年０﹒５５％。參考９
月２日發行價計算，每一手投資金額約１５８２元。
　　隔晚美股跳水，尤以納指跌幅最強勁，收市瀉４﹒９６％，道瓊斯指數及標普５００指數分
別收挫２﹒７８％及３﹒５１％。

　　表列三隻恆生科技指數ＥＴＦ現價與每單位資產淨值比較：

　　股份（代號）　　　　　　　　　現價　　　　　　對比每單位資產淨值　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華夏恆生科技　（０３０８８）　９﹒３３５元　　＋０﹒６７％
　　恆生科技ＥＴＦ（０３０３２）　７﹒７２０元　　＋０﹒１８％　
　　南方恆生科技　（０３０３３）　７﹒４００元　　＋０﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列三隻恆生科技指數ＥＴＦ資料：

　　股份（代號）　　　　　　　　　管理費　　　全年經常性開支比率　估計追蹤偏離度
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華夏恆生科技　（０３０８８）　０﹒４０％　　　０﹒６０％　　　　０﹒６２％
　　恆生科技ＥＴＦ（０３０３２）　０﹒５５％　　　０﹒８７％　　　　０﹒９４％
　　南方恆生科技　（０３０３３）　０﹒９９％　　　１﹒４９％　　　　１﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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