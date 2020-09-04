《異動股》中芯國際低開近９％，傳遭國家集成電路基金折讓減持

《經濟通通訊社４日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股現價跌８﹒５４％，報２２﹒５元

，失百天平均線（２３﹒７６８元）；成交約１﹒８２億股，涉資４２﹒８５億元。

Ａ股（滬：６８８９８１）現價６３﹒９元人民幣，跌１﹒８１％，成交３９８３萬元人民

幣，涉及６２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋２２２﹒０７％。

外媒引述消息指，中芯國際遭股東國家集成電路基金（Ｃｈｉｎａ ＩＣ Ｆｕｎｄ）出售

１﹒７５億股，比原計劃１﹒６５億股為多，佔總股本２﹒２％，定價為２３﹒６２元，比上日

收市價折讓４％，套現４１﹒３４億元。

現時，恆生指數報２４６６８點，跌３３８點或跌１﹒３５％，主板成交８８﹒３９億元。

國企指數報９８２３，跌１１６點或跌１﹒１７％。

上證綜合指數報３３３６點，跌４８點或跌１﹒４３％，成交４３﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１３５０１點，跌２７０點或跌１﹒９６％，成交６８﹒４７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯國際 （００９８１） ２２﹒５００元 跌８﹒５４％

中電華大 （０００８５） ０﹒９１０元 無升跌

ＡＳＭ （００５２２） ８３﹒３００元 跌０﹒６６％

華虹半導體（０１３４７） ２８﹒６５０元 跌５﹒２９％

上海復旦 （０１３８５） １７﹒８００元 跌１﹒１１％

康特隆 （０１９１２） ０﹒３３５元 跌５﹒６３％

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒２９５元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｚ）

