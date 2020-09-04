《異動股》中海油（８８３）跌逾１％，油價隔晚觸及８月初來低位

《經濟通通訊社４日專訊》美國勞工部數據顯示，上周初請失業金人數經季節性調整後達到

８８﹒１萬人，雖較更早前的數字有所下滑，但持續申請失業金的人數仍然高企。美國失業救濟

數據加深了市場對經濟前景與原油需求疲弱的憂慮，國際油價周四回軟，盤中觸及８月初以來低

位。ＷＴＩ原油期貨亞洲時段現跌０﹒６８％，報４１﹒０９美元。

中海油（００８８３）跌１﹒４３％，報８﹒３元，穿十天線（８﹒６１３元）；成交約７

２７萬股，涉資６０３２萬元。

美國財政部指，對６間分別設在伊朗、阿聯酋和中國的公司實施制裁，指這些公司協助伊朗

運輸和銷售石化產品，並支持一間被美國列入黑名單的香港經紀公司。美方指控這間香港公司今

年１月，向伊朗國營石油公司，轉帳相等於數百萬美元的款項，支付伊朗石油及石化產品。

另有５間公司和３名行政人員因為從事與伊朗石油和石化工業有關的交易而被制裁。

現時，恆生指數報２４５９２，跌４１４點或跌１﹒６６％，主板成交３８０﹒５５億元。

國企指數報９８１２，跌１２７點或跌１﹒２８％。

上證綜合指數報３３４５，跌３９點或跌１﹒１７％，成交８３６﹒８３億元人民幣。深證

成份指數報１３５８７，跌１８４點或跌１﹒３４％，成交１３４７﹒２６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國海洋石油（００８８３） ８﹒３００元 跌１﹒４３％

中國石油股份（００８５７） ２﹒５６０元 跌０﹒７８％

中國石油化工（００３８６） ３﹒３９０元 跌０﹒８８％

中海油田服務（０２８８３） ５﹒７２０元 跌３﹒０５％

Ｆ三星原油期（０３１７５） ２﹒８２８元 跌０﹒４２％

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（ｎｓ）

