《異動股》ＡＴＭＸＪ全部低位有承接，小米瀉近８％後收窄至２％

《經濟通通訊社４日專訊》雖然隔晚美國科技股急挫，本港科網股今早亦跟隨低開，惟甫開

後全部低位有承接，尤以小米（０１８１０）從低位的反彈力度最強勁。

小米今早裂口低開逾７％報２２﹒１５元，盤中低見２２元，跌幅７﹒９５％，跌穿本輪升

浪的前歷史頂２２﹒２元以及十天線（約２２﹒１４元）後隨即有買盤跟進，目前跌幅已迅速收

窄至２﹒５１％，報２３﹒３元；成交約１﹒１４億股，涉資２５﹒７１億元。

據經濟通報價系統顯示，大戶主動買沽比率回升至５６：４４，較上日的３５：６５理想，

資金並重新淨買入，暫錄８９３４萬元。

僅得留意的是，錄淨買入的龍頭科網股不只小米，其餘阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰

訊控股（００７００）、美團點評－Ｗ（０３６９０）及京東集團－ＳＷ（０９６１８）均有，

當中騰訊及阿里巴巴分別錄逾３億元淨買入，美團亦錄逾２億元。

小米上日已率先掉頭回落，收挫７％，報２３﹒９元。

目前恆生科技指數報７４１０，跌２９５點或跌３﹒８３％。恆生指數報２４６１５，跌３

９２點或跌１﹒５７％，主板成交３４８﹒７７億元。



表列ＡＴＭＸＪ表現：



股份（編號） 現價 變幅 盤中最大跌幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

京東集團－ＳＷ（０９６１８） ３０６﹒６０元 跌５﹒１４％ 跌７﹒１８％

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２７１﹒８０元 跌４﹒３６％ 跌６﹒６９％

美團點評－Ｗ （０３６９０） ２５２﹒８０元 跌３﹒７３％ 跌７﹒０１％

騰訊控股 （００７００） ５１９﹒００元 跌２﹒８１％ 跌３﹒９３％

小米集團－Ｗ （０１８１０） ２３﹒３０元 跌２﹒５１％ 跌７﹒９５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｌ）

