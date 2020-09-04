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即市新聞

04/09/2020 16:03

《美元走勢－羅明立》美匯若突破９３﹒１，要小心進一步回升

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒２２　　　１０６﹒０６　　　１０６﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８５８　　　１﹒１８３５　　　１﹒１８３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２９６　　　１﹒３２５５　　　１﹒３２６５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１０９　　　０﹒９０９０　　　０﹒９１０４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０３　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初領失業救濟人數為８８﹒１萬，低於市場預期的９４萬，較上周減
少１３萬。同期，持續申領失業人數為１３２５﹒４萬，市場預期為１４００萬，前值則向下修
定為１４４９﹒２萬。另外，美國７月貿易赤字大幅上升至６３６億美元，遠高於市場預期的
５８０億，創２００８年以來最以來最高水平。期內，美國出口按月增加８﹒１％至１６８１億
，至進口則按月增加１０﹒９％至２３１７億。美匯指數嘗試反彈但走勢反覆，受制於下降楔形
的阻力，若突破９３﹒１０就要小心進一步回升。
　　英鎊昨日（３日）下試１０天線的１﹒３２４５後反彈，英國跟歐盟的貿易談判未有進展，
蘇格蘭又鬧獨立公投，近期英鎊對歐元的強勢可能會有變化，０﹒８８６０是重要支持，不妨低
位吸納。英鎊直盤重要支持在１﹒３１８０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３２２０　　　１﹒３３５０　　　１﹒３１７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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