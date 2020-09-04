《美元走勢－羅明立》美匯若突破９３﹒１，要小心進一步回升

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒２２ １０６﹒０６ １０６﹒１５

歐元╱美元 １﹒１８５８ １﹒１８３５ １﹒１８３５

英鎊╱美元 １﹒３２９６ １﹒３２５５ １﹒３２６５

美元╱瑞郎 ０﹒９１０９ ０﹒９０９０ ０﹒９１０４

美元╱港元 ７﹒７５０３ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國上周初領失業救濟人數為８８﹒１萬，低於市場預期的９４萬，較上周減

少１３萬。同期，持續申領失業人數為１３２５﹒４萬，市場預期為１４００萬，前值則向下修

定為１４４９﹒２萬。另外，美國７月貿易赤字大幅上升至６３６億美元，遠高於市場預期的

５８０億，創２００８年以來最以來最高水平。期內，美國出口按月增加８﹒１％至１６８１億

，至進口則按月增加１０﹒９％至２３１７億。美匯指數嘗試反彈但走勢反覆，受制於下降楔形

的阻力，若突破９３﹒１０就要小心進一步回升。

英鎊昨日（３日）下試１０天線的１﹒３２４５後反彈，英國跟歐盟的貿易談判未有進展，

蘇格蘭又鬧獨立公投，近期英鎊對歐元的強勢可能會有變化，０﹒８８６０是重要支持，不妨低

位吸納。英鎊直盤重要支持在１﹒３１８０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２２０ １﹒３３５０ １﹒３１７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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