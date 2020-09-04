《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌０﹒７２％，兩連跌兼重返５月水平

《經濟通通訊社４日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）連跌兩

周，最新報１７７﹒４３點，按周下跌０﹒７２％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，

政府收緊防疫措施，短暫窒礙樓價升勢，令ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）

齊跌２周，兼重返今年５月水平。



＊三大整體指數齊跌２周，豪宅樓價回升０﹒３１％＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８０﹒２２點，按周跌０﹒９３％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１７７﹒７９點，按周跌０﹒９１％。三大整體指數齊連跌兩周，

ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌２﹒２５％、ＣＣＬ（中小型單位）累跌２﹒０４％及ＣＣＬ累跌

１﹒９２％。

至於ＣＣＬ（大型單位）則按周回升０﹒３１％至１７５﹒６點，按周升０﹒３１％。



＊新界西樓價有望率先向上，港島區樓價轉強＊



分區方面，新界兩區樓價走勢持續回軟，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６２﹒３７點，按周

跌２﹒５１％；新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８６﹒７９點，按周跌１﹒８６％，連跌２周共

２﹒５２％。黃良昇指，自政府推出新一輪防疫措施後，新界西樓價明顯受壓，連跌４周共

４﹒１５％。考慮到近期疫情明顯緩和，新界西上車盤成交急增，相信新界西樓價有望率先向上

，帶領大市止跌回升。

九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７４﹒１３點，按周跌１﹒９１％，連跌２周共２﹒４２％；惟

港島區樓價轉強，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９０﹒４６點，按周升２﹒２９％，升幅為７周最

大。



＊中原料未來數周ＣＣＬ將見底，中秋前後樓價料重拾升軌＊



黃良昇稱，低價盤數量有限，加上８月份疫情出現明顯好轉，二手成交顯著增加，三大整體

指數跌幅開始收窄，樓價出現尋底跡象，相信樓價短暫受壓的情況將結束，未來數周ＣＣＬ會尋

底成功，預期中秋前後樓價可重拾升軌，而新一批居屋將於下周四（１０日）開始接受申請，對

樓價的影響將於１０月上旬公佈的ＣＣＬ開始反映。（ｙｗ）

