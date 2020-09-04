《新股上市》福祿引恒地李家傑作基投，料上市後ＧＭＶ將快速提升

《經濟通通訊社４日專訊》中國虛擬商品及服務商福祿控股（０２１０１）下周一（７日）
起招股，董事長兼首席執行官符熙於網上會議中表示，是次上市引入５名基礎投資者，包括恆基
地產（０００１２）聯席主席李家傑旗下基金，認購６００萬美元等值股份，連及中投中財、光
谷產投、武漢百捷及完美世界等，合共佔其總發售數量逾２０％。
福祿去年及今年首季成品交易總額（ＧＭＶ）均有所下跌，首席財務官茅峰解釋，通信相關
虛擬商品交易佔公司ＧＭＶ逾５０％，惟對佣金提升作用有限，因此公司近年轉為集中提升質量
及佣金率，又指文娛相關虛擬商品交易增長快速，隨著上市後，有信心今、明兩年ＧＭＶ將會快
速提升。
對於海外拓展計劃，高級副總裁趙筆浩指，目前公司海外發展策略將會跟隨合作夥伴互聯網
企於海外市場的部署，當中較看好東南亞市場，如泰國等移動支付比例較高的地區，目前正與上
游互聯網企業就拓展東南亞市場進行溝通合作。
他續指，公司業務屬「宅經濟」，業務未有受疫情所波及，加上大多數合作夥伴如騰訊
（００７００）、愛奇藝及完美世界於期間亦錄得增長，帶動公司今年首季收入按年增長
３５％；經調整後利潤亦按年升１２５％，反映出用戶已有很好的網上付費習慣，將持續利好公
司業務。（ｙｗ）
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