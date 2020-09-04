聯想控股（３３９６）戰略入股芯片公司富瀚微電子

《經濟通通訊社４日專訊》聯想控股（０３３９６）公布，通過附屬公司西藏東方企慧投資
以協定轉讓的方式，獲芯片公司上海富瀚微電子（深：３００６１３）逾７９２萬股無限售條件
流通股，佔富瀚微總股份數９﹒９％。
聯想控股表示，今次戰略性入股富瀚微，是集團在半導體、集成電路領域的直接佈局，看好
半導體和相關領域的長期發展潛力，入股富瀚微獲批後，將與公司管理團隊在半導體產業進行更
深入合作，推動公司長期發展。（ｂｎ）
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