聯想控股（３３９６）戰略入股芯片公司富瀚微電子

《經濟通通訊社４日專訊》聯想控股（０３３９６）公布，通過附屬公司西藏東方企慧投資

以協定轉讓的方式，獲芯片公司上海富瀚微電子（深：３００６１３）逾７９２萬股無限售條件

流通股，佔富瀚微總股份數９﹒９％。

聯想控股表示，今次戰略性入股富瀚微，是集團在半導體、集成電路領域的直接佈局，看好

半導體和相關領域的長期發展潛力，入股富瀚微獲批後，將與公司管理團隊在半導體產業進行更

深入合作，推動公司長期發展。（ｂｎ）

