《小傳日記》花旗科技佬落難，香江新經股震散！

《小傳日記》花旗國上星期首次申領失業救濟人數雖然再度下滑，但「孖屐」認為數據仍有

部分不確定性，花旗魚缸隔晚（３日）出現較深度調整，當中科技佬為重災區，蘋果、特斯拉等

等大瀉，納指仲跌近半成。香江魚缸今早低開３３８點報２４６６８點，最多曾跌５１８點低見

２４４８８點，曾跌穿百天線（約２４６４４點）。多隻重磅佬表現都表現非常差，加上科技佬

普遍受壓，科指今朝亦曾挫超過４００點見７２９０點。

午後，美股指數期貨彈翻起，目前道指期貨更倒升近百點報２８４５３點，魚缸低位亦見承

接，多隻重磅佬跌幅收窄，加上有神州錢莊彈翻起身，帶動魚缸最高曾見２４８１３點。最終魚

缸收報２４６９５點，跌３１２點或跌逾１巴仙，主板成交２１３１﹒５７億元。國企指數報９

８８３點，跌５６點或跌近１巴仙。恆生科技指數報７５８８點，跌１１８點或跌近２巴仙。

Ａ場同樣走低，上證綜合指數報３３５５點，跌２９點或跌近１巴仙。深證成份指數報１３

６５６點，跌１１５點或跌近１巴仙，總成交８３８６﹒８５億元人民幣。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跌３巴仙，報５１８銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌３

巴仙，報７８銀；大笨象（００００５）跌１巴仙，報３３﹒１銀；神州移動（００９４１）升

唔夠１巴仙，報５３﹒１５銀；生發發（００３８８）跌近２巴仙，報３８０﹒６銀。



＊科技佬回吐小米向上掃，中芯或減持尾盤有支持＊



隔晚花旗國科技佬好似食瀉藥咁，香江佬當然無得走雞，但唔少尾盤見資金買貨。下星期一

正式成為藍戰士嘅小米（０１８１０）倒升近３巴仙，報２４﹒５銀；同小米一同成為藍戰士嘅

阿里巴巴（０９９８８）大跌近４巴仙，報２７４銀；京東（０９６１８）挫近半成，報３０７

﹒８銀；美團（０３６９０）跌唔夠１巴仙，報２６１﹒８銀；微盟（０２０１３）潛水３巴仙

，報１２﹒３４銀。

另外，恆生科技ＥＴＦ（０３０３２）今日首掛，全日收報７﹒６７銀比上市價低３巴仙；

南方恆生科技（０３０３３）跌逾１巴仙，報７﹒６６銀；華夏恆生科技（０３０８８）跌近１

巴仙，報９﹒６９銀。

傳聞被國家集成電路基金折讓減持嘅中芯國際（００９８１）挫近４巴仙，報２３﹒６５銀

，但見陽燭包底反映有買盤支持；華虹半導體（０１３４７）瀉近４巴仙，報２９﹒１５銀；Ａ

ＳＭ太平洋（００５２２）跌近２巴仙，報８２﹒３銀。



＊手機佬散水瑞聲要先睡，大戶成交勁中資食品勝＊



隔晚美股科網股急回，蘋果曾創今年３月２０日環球大跌市以嚟最大跌幅，收市插８％。喺

香江上市嘅手機設備佬都散水，瑞聲（０２０１８）今日曾經創近三個月低位，收跌逾２巴仙，

報４７﹒９５銀。高偉電子（０１４１５）碌低近４巴仙，報３﹒０７銀；通達（００６９８）

唔見逾２巴仙，報０﹒４３５銀；鴻騰精密（０６０８８）走低逾３巴仙，報３﹒１１銀。神州

工信部話，今年頭７個月，全國規模以上電池製造企業營業收入按年走低近９巴仙，實現利潤總

額撻低近５巴仙，比亞迪電子（００２８５）盤中曾插逾一成，午後倒升，最高見４１﹒８５銀

破頂，缸友如果低買高沽，最盡帳面可以賺近兩成！比亞迪電子（００２８５）收漲逾６巴仙，

報４１﹒３５銀。

部分中資食品佬有大戶睇好，飛鶴（０６１８６）錄得兩單逾千萬銀嘅大手成交，總共涉資

２７６２萬元，抽高近４巴仙，報１６﹒４８銀。康師傅（００３２２）大戶主動買盤高達９３

巴仙，跳高近３巴仙，報１５﹒１銀。旺旺（００１５１）嚟緊星期一就無得做藍戰士，公司近

排密密增持，今個月頭三日已經使咗１﹒５２億銀入手近２８１６萬股，今日收升近３巴仙，報

５﹒５６銀。野村話，日清（０１４７５）管理層提到受第三波疫情影響，今年７月喺香江嘅銷

售較預期強勁，但因為喺神州市佔率較細定價受壓；野村維持咗佢他屐同買入評級不變，撻低近

４巴仙，報９銀。



＊水泥佬硬淨中建材最勁，孖屐險重傷鐵鳥逆風上＊



尋日熱炒「金九銀十」嘅水泥佬今日撞正孖屐回調，唔少都要碌番落嚟，不過低位有承接，

最終埋單都唔算跌好多，似乎有水泥價格近排都回升，叫做有基本面支持。華潤水泥（０１３１

３）軟唔足半巴仙，報１２﹒１銀；海螺水泥（００９１４）升不足半巴仙，報５８﹒２銀；中

國建材（０３３２３）仲倒升近２巴仙，報１１﹒１４銀；亞洲水泥（００７４３）仍要撻低超

１巴仙，報７﹒７銀；金隅（０２００９）走勢仍然比較弱，續挫逾１巴仙，報１﹒５９銀。

隔晚花旗國孖屐雖然大跌，但部分周期股仍然逆市上揚，包括鐵鳥；加上神州發改委提出鼓

勵航空貨運企業同快遞物流企業發展，提升國際航空貨運孖屐嘅競爭力，今日神州鐵鳥都仲飛得

起。國航（００７５３）揚１巴仙，報５﹒４８銀；東航（００６７０）走高近２巴仙，報３﹒

２７銀；南航（０１０５５）漲超１巴仙，報４﹒３１銀；屐飛（００２９３）就滑半巴仙，報

６﹒２３銀。請請！





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