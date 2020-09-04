《股市一周》地緣政治拖累港股周跌７２６點失兩萬五，科指曾破頂

《股市一周》經過上月業績期提振後，港股踏入九月首周反覆偏軟，主要受中印關係持續緊

張，以及周四（３日）美股大幅回調拖累。總結恆指全周跌７２６點，收報２４６９５點。科技

指數過去一周曾創新高，收報７５８８點，全周進帳７點，仍跑贏港股。

周一（３１日），中國８月非製造業ＰＭＩ升至５５﹒２，帶動港股高開逾三百點，一度突

破２５０天線（約２５７７６點），惟午後受中印地緣政治影響，Ａ股回落，港股亦倒跌

２４５點報２５１７７點，兼失守十天線（約２５２８６點）。周二（１日）中美關係不明朗，

加上市場憂慮經濟前景，港股低開９１點後表現疲弱，午後受濠賭股刺激回升，最終收升７點報

２５１８４點。

周三（２日）受隔晚美國科技股提振，重磅股上揚，港股高開５５點，惟隨後現沽壓轉跌，

最終收跌６４點報２５１２０點。周四（３日）美股憧憬新刺激經濟措施出台，標指、納指破頂

，惟印度封殺１１８款中國Ａｐｐ，港股裂口低開９３點報２５０２６點，隨後跌幅擴大，收跌

１１２點報２５００７點。

港股今日受累隔晚美國科技股重挫，大幅低開３３８點報２４６６８點穿二萬五關，更曾跌

穿百天線（約２４６４５點）。港科指早段更曾挫逾四百點，但午後龍頭科技股ＡＴＭＸＪ低位

有承接，但亦無助港股收復欠地，最終收報２４６９５，跌３１２點。

總結一周，港股在２４４８８點至２５８４７點區間波動，上下波幅達１３５８點，全周跌

７２６點或２﹒８６％。日均主板成交約１６８０﹒２８億元，較上周增多１７％。國指收報９

８８３點，全周跌２９８﹒９點或２﹒９４％。科指收報７５８８點，全周升７點，曾見７９０

９點歷史新高。



＊三藍籌周一正式被踢走，神華全周漲６％最佳藍籌＊



恆指下周一（７日）正式換馬，被踢走的三隻個股個別發展。中國旺旺（００１５１）受惠

本周內地食品股有炒作，全周收升２﹒６％，收報５﹒５６元。信置（０００８３）受惠本地疫

情紓緩，但７月樓價指數仍錄得按月下跌，兼創５個月最大跌幅，全周走低０﹒９％，報

９﹒０５元。

中國神華（１０８８）中期純利按年跌一成六至２０３﹒７億元人民幣，惟董事會提請回購

，收升６﹒２％收報１３﹒３６元，更是本周最大升幅藍籌股。石藥集團（０１０９３）全周跌

５﹒４％，報１６﹒１２元，為最差表現藍籌股。

小米集團（０１８１０）、阿里巴巴（０９９８８）及藥明生物（０２２６９）獲納入恆指

成分股，全周分別收２４﹒５元升８﹒８９％，報２７４元跌１﹒０８％，以及造１８８﹒２元

軟６﹒９２％。



＊阿里增找圓通母企，帶動後者股價翻兩翻＊



本周二（１日）阿里巴巴增持圓通速遞國際（０６１２３）母公司圓通速遞（滬：６００２

３３）１２％股權，最終阿里巴巴將持有公司２２﹒５％股權。周三（２日）圓通國際價量齊升

，全日飆近２﹒６倍，周三及昨日（３日）成交額分別逾２３億及２８億元，本周最高曾見１２

﹒３元創上市新高。最終全周飆２﹒０９倍，報６﹒３３元。

即使近期中印關係不穩，印度禁用１１８款中國手機應用程式程序，且昨晚美股科技股大幅

回吐，但小米走勢依然強勁，今日裂口低開逾７％低見２２元曾跌穿二十天線（２２﹒２７７元

）。惟見主動買盤資金流入，該股最終拗腰倒升，全周仍漲８﹒８９％，報２４﹒５元，最高曾

見２６﹒９５元創上市新高。

下周一（７日）正式獲納入國指的美團（０３６９０）本周同樣走勢凌厲，最高曾見２８０

元創新高。不過今日科技股普遍回吐，美團最終全周仍跌１﹒２８％，報２６１﹒８元。



＊憂慮政府加強監管收費，教育股普挫＊



《新華社》報道，國家主席習近平主持會議，審議通過《關於規範民辦義務教育發展的實施

意見》。憂內地加強民辦教育機構監管，教育股大瀉。天立教育（０１７７３）急挫失十天線（

７﹒８７元）與二十天線（８﹒１２５元），全周跌１５﹒９％，報６﹒８１元。新東方教育（

０１７９７）雖獲富瑞看好公司具有規模效應且市場機遇有吸引力，但仍隨教育板走低，累跌８

﹒２％，報３３﹒８元。科培（０１８９０）中期多賺三成一，但仍跌８﹒１％，報６元。



＊電商股大爆發，港視全周飆升逾三成七＊



本周初電商股大爆發，惟美股周四急瀉，仍錄得按周下跌。阿里巴巴過去一年淘寶村數量增

加，加上螞蟻集團有傳十月ＡＨ股齊上市，刺激阿里今周破頂高見２９２元，惟全周仍收跌

３﹒６％，報２７４點。京東（０９６１８）上半年香港地區銷售按年增長近３倍，曾至

３３７﹒２元歷史高位，全周收跌６亳，收報３０７﹒８元。

港視（０１１３７）中期純利１﹒０９億元，成功由虧轉盈，去年同期為虧損１﹒５５億元

，加上行政總裁王維基表示，將大力推動公司發展電子生態系統，該股於今周有追捧，曾升至１

３﹒４８元頂位，而且未受太受同業影響，全周累升３７﹒４％，收報１３﹒０８元。

（ｊｃ，ｙｋ）

