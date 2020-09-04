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即市新聞

04/09/2020 10:00

《「香」講積金－香敏華》港股指數追蹤基金表現有望收窄

　　《「香」講積金》筆者在上期提到指數追蹤基金受制於指數的表現，而不同強積金服務供應
商的港股指數追蹤基金因成分股組成和比重不同，回報有所差異。由於近期港股走向進一步兩極
化，香港恆生指數、富時強積金香港指數和中證香港１００指數的一年回報差距持續擴闊。截至
七月底，香港恆生指數的一年總回報為－８﹒２％，富時強積金香港指數和中證香港１００指數
的一年總回報皆為０﹒７％。
　　但筆者預期，上述三個指數的回報差距將會收窄，原因是指數服務公司之間存在競爭關係，
倘若某指數表現因沒有納入個別成分股而走勢落後，指數服務公司大可加入相關「熱炒」股份於
指數中以提升表現。

＊成分股變動頗為滯後＊

　　但這也是指數追蹤基金投資者需要面對的風險。由於指數追蹤基金的表現需要貼近基準指數
，多數會按相同或相似比例持有指數成分股。若有成分股變動，指數追蹤基金會相應買入或沽出
相關股份。而指數服務公司納入成分股的準則，主要視乎上市公司的市值、成交和盈利等，某程
度上頗為滯後，指數追蹤基金要追入新增成分股，有可能要「接火棒」，或走在潮流之後。投資
者或許有留意，部分原先頗受市場歡迎的股份，前景一般被看好，在成交價量齊升之下合乎資格
被納入為成分股。可是幾年後，潮流轉變了，這些原先被看好、成交活躍的股份表現沉寂，又被
剔出指數成分股之列。
　　倘若指數服務公司將質素未如理想的股份納入為成分股，而相關成分股不幸出現問題，股價
急瀉或停牌，指數追蹤基金投資者或多或少要蒙受損失。這情況在新興市場企業中並不罕見，在
香港也曾經發生。由於指數追蹤基金主要以「被動」方式投資，基金會否買中「問題股」，甚依
賴指數服務公司把關。

＊大型指數追蹤基金或影響大市表現＊

　　無論如何，指數追蹤基金憑著低收費、高流動性的優勢，愈來愈受投資者歡迎。交易所買賣
基金（ＥＴＦ）同樣為指數追蹤基金，英國ＥＴＦ數據研究公司報告顯示，截至七月底全球
ＥＴＦ資產（基金和產品）已達到６﹒６６萬億美元，市場預期未來仍有可觀升幅。筆者擔心的
是，指數追蹤基金的規模愈來愈龐大，其資金流向有可能倒過來影響大市表現，特別是跌市期間
，指數追蹤基金遇上大型贖回潮，被逼拋售指數成分股，便有可能加劇指數的跌勢，投資者面對
的波動性風險因而增加。《永明資產管理高級投資策略師　香敏華》

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