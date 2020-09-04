《積金攻略－鍾偉善》社會新鮮人，強積金攻略

《積金攻略》踏入９月，新一學年展開，於剛過去的暑假畢業的年輕人，榮膺「上屆」畢業

生，正式成為社會新鮮人。在此經濟仍然陷於衰退，第二季本地生產總值較上年同期實質下跌

９﹒０％的時候，勞動市場持續低迷，５月至７月的失業率，１５至２４歲年齡組別更高達

１６﹒７％，比起４月至６月時，急升２﹒１個百分點。

人浮於事，找到一份全職工作固然值得慶賀，否則先做兼職，以至斜槓族，累積社會經驗，

探索自身興趣，發掘一門專長，亦不失為一條出路。值得注意的是，無論全職、兼備，抑或自僱

人士，只要年滿１８歲而未滿６５歲，除獲豁免人士外，均需參加強積金計劃。前兩者僱員和僱

主需分別供款僱員入息的５％，後者則自行供款收入的５％；三者的最低及最高供款入息水平，

以月薪計皆為７１００元及３萬元。



＊供選擇基金數目相差遠＊



開展強積金供款生涯，第一步當然是開設戶口，受僱人士通常跟隨僱主的選擇，自僱則要自

選受託人及計劃。現時市場上共有１５個核准受託人及２８個註冊計劃，叫人眼花繚亂；要從當

中選擇合適自己需要者，可留意基金選擇數目、收費、往績等。

事實上，新鮮人從二十多歲投身社會，到６５歲退休，強積金供款生涯隨時超過４０年，期

間經歷人生不同階段，例如置業、結婚、生育下一代等，投資目標以至可承受風險都會有所改變

，因此，可供選擇的基金數目也是選擇強積金計劃的考慮因素之一。

根據積金局提供的「受託人服務比較平台」，不同強積金計劃提供的基金數目可以相差很遠

，最高達到２９隻，少則可以低至個位數，當中有的不設保證基金選擇，有的甚至連債券基金亦

欠奉。



＊年輕人多側重股票基金＊



利用以上比較平台，除可查照基金數目資料，還可因應受託人及計劃的服務作出比較，包括

更改投資分配方法及免費轉換次數、轉移強積金權益所需的時間、提供權益報表的次數及基金便

覽發放次數等，尤其年輕人習慣使用科技，是否提供網上管理帳戶等服務便十分重要。

不過，若想從收費、往績等數據埋手揀選強積金受託人及計劃，則可轉到同樣由積金局提供

的「強積金基金平台」。現時強積金的基金主要分為５個類別，分別是股票基金、混合資產基金

、債券基金、保證基金、貨幣市場基金，風險依次由高至低。讀者亦可參考積金局新推出的風險

級別，每隻基金均會參照一個劃分為七個等級的風險級別表，釐定其風險級別，風險級別較高的

基金，其波動幅度及風險水平亦較高。年輕人的強積金滾存時間相對較長，風險承受程度通常較

高，因此可相對側重股票基金。



＊開支與回報，留意兩比率＊



如要比較收費與往績，可留意兩個比率，分別是基金開支比率（Ｆｕｎｄ Ｅｘｐｅｎｓｅ

Ｒａｔｉｏ，簡稱ＦＥＲ）與年率化回報。前者顯示該隻基金在上一個財政期的總開支佔基金資

產值的百分比，會隨著基金的總開支及資產值變化而升跌。不過，比率愈高，並不代表基金表現

愈好。至於後者，則是將累積回報，根據年期及複式效應計算而來，例如３年累積回報為３０％

，年率化回報並非取其平均值的１０％，而是計及複式效應的９﹒１％。

《康宏環球控股產品管理部總監 鍾偉善》

