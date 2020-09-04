《品中資－羅國森》科指ＥＴＦ，全方位擁抱新經濟

《品中資》年中的時候，我檢討了今年農曆年時的鼠年推介，當時我用的標題是：《摒棄舊

經濟擁抱新經濟……組合》。

本來，我的８隻推介中，只有騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、小米

（０１８１０）和平安好醫生（０１８３３）是新經濟股，這幾隻股票的表現相當不俗。

但其餘４隻舊經濟股的表現就稍為遜色，尤其是錦欣生殖（０１９５１）（下稱錦欣）和安

踏體育（０２０２０）（下稱安踏），因此，我決定剔除她們，加入兩隻剛回歸的中概股新貴網

易（０９９９９）和京東（０９６１８）。

現在看來，我這個決定絕對是明智的，因為京東由推介至今，已經升了三成七；而網易也升

了一成三左右。雖然錦欣和安踏在這兩個月也有反彈，但升幅遠不及網易和京東。

其實，我的推介股只有８隻，這個所謂新經濟組合，也不算太全面。而且，在ＡＴＭＸ這個

龍頭組合中，我沒有推介Ｍ字的美團點評（０３６９０），因為一直以來，我都認為她的估值太

貴。如果我將另一隻舊經濟股剔出，加入美團，整個組合的升幅肯定會更亮麗，但最終我都沒有

這樣做。

如果你有一定股齡，也必定會有我這個經驗和感受。即是遇上一隻長升長有的股票，但只要

你不是跟它「識於微時」，即是在相對低位便買入的話，當它愈升愈多，愈升愈急時，你就更不

想買它。對我來說，美團就是這類股票。

不過，自從７月２７日恆指公司推出了恆生科技股指數，而一個月後，再有資產管理公司推

出科指的ＥＴＦ之後（到今日為止，已經有三隻科指的ＥＴＦ，大一隻是南方科指ＥＴＦ

（０３０３３），一隻是昨日上市的華夏科指ＥＴＦ（０３０８８），另一隻今日掛牌的恆生科

技ＥＴＦ（０３０３２）），我才覺得，我真的可以全方位擁抱新經濟股了！



＊科指有快速納入機制＊



何解？首先，我想交代一下這個科技股指數。

根據恆指公司的定義，一些從事網絡、金融科技、雲端技術、電子商貿和數碼業務的公司，

都符合加入科技指數成分股的資格。具體挑選時，恆指服務公司會考慮該公司是否有利用科技平

台營運，研發開支佔收入的比例，以及收入增長等因素。經過篩選後，市值最大的３０隻股票便

可以獲得納入。

日後，恆指公司會每季檢討這些成分股，適當時候會加入或剔除有關的股份，未來也不排除

會增加成分股的數目。

但這個科技股指數還有一個快速納入機制，只要某科技新股上市首日的收市市值，已經是十

大市值的科技股，就可以於第１０個交易日獲得納入（這個比恆指的快速納入機制快得多）。有

了這個機制，就可以更快反映一些具實力和規模龐大的公司，上市後的股價表現。

有了這個機制，科技股指數就真的很緊貼整體市場的表現。我認為，這個機制儼然就是為螞

蟻集團度身而設。

另外，每隻股票獲納入的市值比重，規限於８％或以下，以免個別巨無霸扭曲了指數的表現

（按市值加權計算比重）。其實，這也是主動管理的基金，普遍採用的一個安排，用意是避免組

合出現過度集中的風險。

回說有了科指的ＥＴＦ之後，我自己會這樣利用。

由於我長期看好科技股的表現（至少未來２－３年，再長時間的話，就要觀望發展），稍後

我會挑選一隻能追貼科技股指數表現，以及費用便宜，更重要是交投活躍的科指ＥＴＦ，買入作

為中長線投資，也為我的科技股組合打底。



＊以科指ＥＴＦ對沖風險＊



當然，我不會放棄個股的投資，因為選中一些優質的個股，回報絕對會比一籃子的成份股為

高。但投資不能只看回報，我也要考慮風險，當某些個股已經升過籠時，我會考慮減持，或者全

數沽出獲利，但不排除該股票可以升完再升。某程度上，美團就是這類例子。

過去，很多人都會用一個方法，就是沽出正股後，便買入該股的窩輪，用較少的資金，繼續

「控有」該股，如果該股再升，便可以繼續受惠；萬一真的見頂回落，損失也會有限。

但我一向較少買窩輪，因為不想時時刻刻都盯著股市。現在有了科指ＥＴＦ，我認為也可以

用來對沖風險，只不過，對沖方式有點不同。我同意，這不會是完全對沖，因為我買賣的是個股

，但用來對沖的是一籃子的股票。

但能以簡易和輕鬆的方法作某程度的對沖，我會更敢於在高位沽售個別科技股套現，這樣其

實也不錯呢！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



恆生科技股指數十大成份股



名次 股票名稱 比重（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ 阿里巴巴 （０９９８８） ８﹒５３

２ 騰訊 （００７００） ８﹒５２

３ 美團點評 （０３６９０） ８﹒３３

４ 小米集團 （０１８１０） ８﹒１１

５ 舜宇光學 （０２３８２） ８﹒０２

６ 中芯國際 （００９８１） ５﹒９６

７ 阿里健康 （００２４１） ５﹒０８

８ 京東集團 （０９６１８） ４﹒８４

９ 金蝶國際 （００２６８） ４﹒４７

１０ 平安好醫生（０１８３３） ３﹒９８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：恆指公司（１７╱７數據）





恆生科技指數其餘成分股名單

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

瑞聲科技 （０２０１８） 聯想集團（００９９２） 金山軟件 （０３８８８）

ＡＳＭ太平洋（００５２２） 閱文集團（００７７２） 網易 （０９９９９）

中興通訊 （００７６３） 眾安在綫（０６０６０） 微盟集團 （０２０１３）

比亞迪電子 （００２８５） 同程藝龍（００７８０） 新東方在綫（０１７９７）

華虹半導體 （０１３４７） 貓眼娛樂（０１８９６） 鴻騰精密 （０６０８８）

心動公司 （０２４００） 恆騰網絡（００１３６） 丘鈦科技 （０１４７８）

網龍 （００７７７） 易鑫集團（０２８５８）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：恆指服務公司



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

