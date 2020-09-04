《鍾之日記》晉身藍籌新貴，小米拗腰反彈

《鍾之日記》９月４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



投資者大幅拋售美國科技股，加上經濟數據顯示市場擔憂經濟復甦將漫長且艱難，美股周四

（３日）急瀉，道指全日大跌８０７點或２﹒７８％，創６月底以來最大單日跌幅。

香江魚缸今早低開３３８點，盤中曾跌逾５００點低見２４４８８，午後港股跌勢收窄，內

銀股撐起大市，建行（００９３９）、工行（０１３９８）升逾１％，恆指收報２４６９５，跌

３１２點或跌１﹒２５％。恆指公司收市後更改恆指及國指成分股，基金相應換馬，主板成交

２１３１﹒５７億元增加４５﹒４％



＊Ａ場全周跌１﹒４％，外資本周累流走逾２００億＊



Ａ股經歷五周連升後，在高位開始乏力，滬綜指連續多日爭持三千四關後，今日隨著美股暴

跌而下滑，今早一度插水１﹒６７％，惟尾盤轉穩，多個板塊小幅倒升，滬綜指全日跌幅收窄至

０﹒８７％，收報３３５５﹒３７點，累計全周下跌１﹒４２％，終結五周連升的趨勢。

值得留意的是，外資連續五日通過陸股通從Ａ股撤出，今日淨沽出６３﹒１８億元人民幣，

本周累計淨賣出２２２﹒６２億元人民幣。滬深兩市成交８３８７億元人民幣，按日減１１％。

人行本周累計收水４７００億元人民幣。



＊染藍前遇大回調，新貴小米拗腰彈＊



恆生指數今日收市後執位，阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）及藥明生物

（０２２６９）將染藍，成為恆指成分股，阿里巴巴權重佔５％，小米權重２﹒５９％，藥明生

物權重１﹒７５％。

正當市場憧憬染藍前三股再有一輪炒作時，隔晚美股的大回調打亂市場部署，三股今早齊齊

低開。阿里今早低開６﹒７％後，跌幅有所回順，惟收市仍挫３﹒６％，報２７４元。而藥明生

物今日同樣反覆偏軟，終收低２﹒３％。而小米就最「巴閉」，今早一度瀉逾７％，惟低位有資

金承接，午後更拗腰反彈，逆市收漲２﹒５％，報２４﹒５元。

小米今日與格力集團、中信銀行（００９９８）簽署戰略合作協議，格力集團斥３５﹒４５

億元人幣，參與投資和管理由小米集團發起的小米產業基金，在集成電路、人工智能、工業互聯

網、核心裝備、前沿科技等領域的小米生態鏈和優質供應商進行深度布局，深入對接和引進小米

生態鏈企業。

小米與格力甚有淵源，當年小米創辦人雷軍與格力董事長董明珠打賭１０億人幣，小米５年

後營業額超越格力。最後雷軍賭輸，雖然未知雷軍有否「找數」，但他上月在小米１０周年活動

上表示，對賭約感到「後悔、內疚」，對賭反映小米心態膨脹，也為公司後來遇到的很多困難埋

下隱患。

不過如今小米染藍，亦是集團一大里程碑。自８月中公布季檢結果至今的半個月，阿里股價

累升１１％，藥明生物亦升１６﹒６％，而小米則暴漲５９﹒７％。



＊中芯國際遭大基金減持，新經濟隨美股捱沽＊



《中國證券報》今日引述權威人士消息確認，中國計劃把大力支持發展第三代半導體產業，

寫入正在制定中的「十四五」規劃，報道內容和外媒早期報道相符，惟外媒特別提到，中國將發

展半導體產業放到「高度優先」地位，重要性和當年研發原子彈可相提並論。

不過利益行先，據外媒報道，俗稱「大基金」的國家集成電路基金決定減持中芯國際

（００９８１）Ｈ股，出售股份總數高達１﹒７５億股，比原計劃１﹒６５億股為多，佔總股本

２﹒２％，定價為每股２３﹒６２元，比上日收市價折讓４％，套現４１﹒３４億元。中芯國際

全日價跌３﹒９％，收報２３﹒６５元。

隔晚美股科技股重創，拖累納指急回近半成。本地熱炒新經濟股捱沽，騰訊控股

（００７００）跌３％，美團點評（０３６９０）軟０﹒３％。

騰訊旗下應用程式微信的用戶早前於美國三藩市聯邦法院提起訴訟，微信用戶聯盟周四

（３日）請求法官下令華府盡快交出特朗普行政命令中，指控微信構成國家安全威脅，禁止進行

交易的證據，以阻止行政令生效，不過華府反對提交證據。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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