  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/09/2020 11:32

【Ａ場震盪】外圍拖累滬指半日跌１﹒３８％，半導體板塊一枝獨秀

　　《經濟通通訊社４日專訊》投資者大幅拋售美國科技股，加上經濟數據顯示市場擔憂經濟復
甦將漫長且艱難，美股周四（３日）急瀉，道指全日大跌８０７點或２﹒７８％，創６月底以來
最大單日跌幅。
　　美股表現拖累環球股市，滬深股市今早沒有走出獨立行情，滬綜指半日維持超過１％跌幅，
午收跌１﹒３８％，報３３３８﹒１４點，深成指低開０﹒７７％，科技股集中的創業板指更跌
１﹒６９％，科創５０指數走低１﹒１６％。
　　人行今日進行１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，為連續第２０日開展逆回購，
今日等額對沖到期量，惟人行本周累計收水４７００億元。兩市半日成交５２４６億元，較上日
同時段成交減少１０﹒９％。

＊半導體獨自上升，兩創板股升兩成漲停＊

　　《中國證券報》今日引述權威人士消息確認，中國計劃把大力支持發展第三代半導體產業，
寫入正在制定中的「十四五」規劃，和外媒上日報道內容相符。
　　市場憧憬半導體產業在地位可與昔日的原子彈相提並論，半導體板塊今早逆市走高，一枝獨
秀。乾照光電（深：３００１０２）、長方集團（深：３００３０１）達到２０％升幅上限，聚
燦光電（深：３００７０８）漲１８﹒１％，台基股份（深：３０００４６）升１３﹒３％，三
安光電（滬：６００７０３）抽高６％，龍頭中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）股
東擬出售Ｈ股套現４１億港元，Ｈ股大跌，Ａ股仍同升１﹒８％。

＊ＰＰＴＶ與英超關係破裂，同系蘇寧易購顯著跌＊

　　全球商業價值最高的體育賽事之一英超聯賽，宣布終止與「中國國內轉播商」的轉播協議，
目前不作進一步評論，內地體育直播網媒ＰＰＴＶ確認雙方解約，有外媒指ＰＰＴＶ拒付款構成
違約。
　　ＰＰＴＶ運營公司為上海聚力傳媒，由蘇寧系掌門人張近東間接控股，蘇寧系旗下上市公司
蘇寧易購（深：００２０２４）半日跌２﹒５％，報９﹒５５元。
　　蘇寧系於２０１６年以５﹒６４億英鎊，購入２０１９年起的三年英超轉播權，創下英超海
外轉播版權的價格新高。ＰＰ體育發聲明稱，全球疫情帶來很多挑戰，在版權談判中更為凸顯，
由於公司與英超在版權價值方面存在分歧，雙方未能達成協議，雖已依照協議向英超賽會超額預
付版權的周期費用，但仍然會終止合作。（ｅｙ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/09/2020
【高處不勝寒】科指股急回阿里京東最傷　小米有承接　ETF受壓
FOCUS04/09/2020
【FOCUS】侵侵「妙解」科股散水　聯儲法力暗遇挑戰
開市Good Morning04/09/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：水泥股可續受惠國策
中國故事04/09/2020
英超終止中國轉播協議　版權價值分歧蘇寧拒付款履約
專訪04/09/2020
【駐滬專訪】RICS：機構投資者對中國樓市信心仍然高昂
生財有道03/09/2020
【居屋開賣】4屋苑7000伙疫下勢減價推　邊個盤無得輸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金