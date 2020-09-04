【Ａ場震盪】外圍拖累滬指半日跌１﹒３８％，半導體板塊一枝獨秀

《經濟通通訊社４日專訊》投資者大幅拋售美國科技股，加上經濟數據顯示市場擔憂經濟復

甦將漫長且艱難，美股周四（３日）急瀉，道指全日大跌８０７點或２﹒７８％，創６月底以來

最大單日跌幅。

美股表現拖累環球股市，滬深股市今早沒有走出獨立行情，滬綜指半日維持超過１％跌幅，

午收跌１﹒３８％，報３３３８﹒１４點，深成指低開０﹒７７％，科技股集中的創業板指更跌

１﹒６９％，科創５０指數走低１﹒１６％。

人行今日進行１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，為連續第２０日開展逆回購，

今日等額對沖到期量，惟人行本周累計收水４７００億元。兩市半日成交５２４６億元，較上日

同時段成交減少１０﹒９％。



＊半導體獨自上升，兩創板股升兩成漲停＊



《中國證券報》今日引述權威人士消息確認，中國計劃把大力支持發展第三代半導體產業，

寫入正在制定中的「十四五」規劃，和外媒上日報道內容相符。

市場憧憬半導體產業在地位可與昔日的原子彈相提並論，半導體板塊今早逆市走高，一枝獨

秀。乾照光電（深：３００１０２）、長方集團（深：３００３０１）達到２０％升幅上限，聚

燦光電（深：３００７０８）漲１８﹒１％，台基股份（深：３０００４６）升１３﹒３％，三

安光電（滬：６００７０３）抽高６％，龍頭中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）股

東擬出售Ｈ股套現４１億港元，Ｈ股大跌，Ａ股仍同升１﹒８％。



＊ＰＰＴＶ與英超關係破裂，同系蘇寧易購顯著跌＊



全球商業價值最高的體育賽事之一英超聯賽，宣布終止與「中國國內轉播商」的轉播協議，

目前不作進一步評論，內地體育直播網媒ＰＰＴＶ確認雙方解約，有外媒指ＰＰＴＶ拒付款構成

違約。

ＰＰＴＶ運營公司為上海聚力傳媒，由蘇寧系掌門人張近東間接控股，蘇寧系旗下上市公司

蘇寧易購（深：００２０２４）半日跌２﹒５％，報９﹒５５元。

蘇寧系於２０１６年以５﹒６４億英鎊，購入２０１９年起的三年英超轉播權，創下英超海

外轉播版權的價格新高。ＰＰ體育發聲明稱，全球疫情帶來很多挑戰，在版權談判中更為凸顯，

由於公司與英超在版權價值方面存在分歧，雙方未能達成協議，雖已依照協議向英超賽會超額預

付版權的周期費用，但仍然會終止合作。（ｅｙ）

