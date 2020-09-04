《神州縱橫－凌昆》中美關係前景令人悲觀

《神州縱橫》隨著美國大選進入衝刺階段，中美關係亦進入高風險又高度不明朗時刻。周前

中美貿易談判代表對話未能令人增添信心，反顯露了美國內部政策分歧。且美國政情對中美關係

、全球格局及中國的發展、開放影響巨大，務必加倍留意。



＊選前將對華出強硬措施＊



對話主要是檢討中美首段貿易協議半年取的落實狀況。進行對話先由美方放風，後得中方積

極回應。負責談判的美方官員態度積極，認為對話順利，協議落實情況良好。事實上中國近期積

極購入美國農產，但一些評論認為相距目標仍遠，且目標定得過高難於全面達致。另一方面，特

朗普緊隨國務卿蓬佩奧等的超級反華鷹派路線貶低貿協，指對此已無興趣，也不會開展第二段談

判。在對話之前還有反貿官員說近期雙方無會談計劃。如此明顯的反歧既反映了美方常見的決策

及施政亂局，卻也暴露了大選期間特朗普政府對華策略的深度矛盾：一面要由協貿成果來爭取選

票，另方面又要由強硬的對華政策來鞏固極右票源。展望今後，上述矛盾不單會繼續出現，且更

須防中美關係突發性惡化。８月底特朗普正式取得共和黨提名參選過了首關，但選情不妙，故必

將加重火力攻擊拜。主打之一是指拜登對華軟弱甚至親華，故為表現對抗中國能力極可能採取意

想不到強硬的對華措施，包括製造小規模擦槍走火型軍事衝突，為中美新冷戰增添熱戰氣味。總

之，在未來的９、１０兩月，對中美關係須Ｅｘｐｅｃｔ ｔｈｅ Ｕｎｅｘｐｅｃｔ。



＊誰上台均對華不利＊



內地及香港有一種說法是美國對華強硬只是受大選影響的短期問題，之後會趨於正常。這是

危險的想法。特朗普若連任表示超級反華鷹派得勢，必會對華更趨強硬。若拜登上台會有一些技

術性調整（例如對關稅收取辦法），但對華強硬路線不會改變：這已成為兩黨共識及國策。許多

反華法案（如對台對港對新疆的）都是兩黨共提以極高票通過的。拜登上台對華或更為不利：

（一）他將修正特朗普的過度單邊主義做法以改善美國國際形象，並更易取得歐日等盟友支持而

形成西方對華統一戰線。（二）民主黨因工會基層保護主義傾向更甚。（三）民主黨左翼更重視

人權自由等意識型態問題。克林頓當年一上台便曾把中國的最惠國待遇與人權掛勾。總之，在拜

登下中國所受的圍堵及打壓不會減少。此外，對當前美國的十分不正常政局也要Ｅｘｐｅｃｔ

ｔｈｅ Ｕｎｅｘｐｅｃｔ。大選有可能出現異常結果，一是雙方互不承認落敗及對方勝出，二

是雙方群眾互不接受結果，甚至爆發大規模的極左及極右衝突（如在Ｐｏｒｔｌｏｏｋ）的，令

社會撕裂全面爆發。顯然，內地及香港當局與投資者都要十分警惕。《資深評論員 凌昆》



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