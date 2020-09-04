《股林淘金－林家亨》科技股散水，道指失千點

《股林淘金》美國昨天（３日）公布的每周失業申報及累積失業人數雖然下降，但由於周三
（２日）時美股Ｔｅｓｌａ大數量配股，引發當日股價曾急達１０％，昨天繼續下跌９％，科技
股走資情況明顯，拖累道指曾挫逾千點，收市前稍彈，以跌８０７點收市，納指跌５９８點，約
５％。
道指成份股蘋果股價本周剛一拆四，減少了本身對道指損失約２００點，否則以上周未分拆
前的１２％道指佔比計算，道指收市等同下跌一千點。美國總統特朗普評論有假民調表示特朗普
選情支持度大幅落後於民主黨，是美股下滑之原因。
預計今日港股早上跟隨美股下跌，但跌幅較美股溫和，估計恆指跌幅不超過５５０點，在保
力加通道底線２４５５１點附近有支持，若早上跌幅是溫和，適宜先行沽出，後來才再吼底買回
。要留意昨天美股延長交易時段，蘋果及Ｔｅｓｌａ仍繼續下趺３﹒０５％及
６﹒５４％。持股者宜嚴守止蝕價８％－１０％不等。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
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