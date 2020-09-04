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即市新聞

04/09/2020 14:16

【科創板】京東數科估值近２千億，棄兩輔導機構後上市計劃或提速

　　《經濟通通訊社４日專訊》北京證監局昨日（３日）晚間披露，京東數科與中信證券
（０６０３０）（滬：６０００３０）、華菁證券的上市輔導協議已於８月２６日終止。對此，
《上海證券報》引述京東數科回應稱，這並不影響公司的上市輔導進程。據業內人士分析，京東
數科上市計劃非但不變，可能還會提速。
　　除了上述兩家券商外，國泰君安證券（０２６１１）（滬：６０１２１１）和五礦證券也是
京東數科的科創板上市輔導機構。從目前來看，京東數科同國泰君安證券、五礦證券的上市輔導
未有終止協議的相關信息披露。資深投行人士王驥躍表示，一般上市的聯合保薦都是兩家機構，
此次是四留二，並不影響上市進度。另據分析，輔導機構的最終敲定，意味著距離完成輔導為時
不遠了。

＊京東數科估值近２千億元，京東持３６﹒８％股權＊

　　京東數科主體於８月３１日發生工商變更，註冊資本由此前的約３０﹒６億元（人民幣．下
同）增加５８﹒２％至４８﹒４２億元。而註冊資本變更背後的實際原因是，京東集團
（０９６１８）在２０１７年與京東數科達成關於後者利潤分成權的股權轉讓權利，在已轉換成
３５﹒９％股份的前提下，再次以現金方式向京東數科追加投資１７﹒８億元，從而總計持有京
東數科３６﹒８％的股權，以滿足法律對註冊資本的最低要求。
　　由此估算京東數科的估值已接近２０００億元。由於特別表決權股份，京東將持有京東數科
約１８﹒７％的投票權，劉強東及宿遷領航方圓共同持有的投票權，將佔京東數科全部投票權的
５４﹒７％。
　　上市推進中，京東數科的科技生態搭建也在提速。Ａ股中，除了金融科技生態的合作公司外
，時代出版（滬：６００５５１）、漢鼎宇佑（深：３００３００）均通過參股投資基金的方式
，間接持有京東數科少量股份。（ｗｌ）

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