《師傅教路－黃瑋傑》比亞迪電子預測ＰＥ降至２１倍，上望４４元

《師傅教路》比亞迪電子（００２８５）業務涉及智能手機、智能穿戴、電腦、汽車智能系

統、物聯網、智能家居、遊戲硬件、機器人、無人機、通信設備、電子霧化、醫療器械等市場領

域。於截至２０２０年６月３０日止上半年度，集團錄得銷售額３１３﹒８６億元（人民幣﹒江

下同），較去年同期增３４﹒８２％。其中，手機及筆電業務領域錄得收入１８５﹒２４億元，

同比下降７﹒０１％，主要由於新冠病毒疫情對手機行業造成不利影響，智能手機銷量下滑，但

５Ｇ智能手機市場滲透率和出貨量迅速提高，加上筆記本電腦和平板電腦銷量增加，令集團於手

機及筆電業務領域的收入錄得單位數跌幅。同時，相比４Ｇ手機，５Ｇ手機的整機複雜度和價值

量都有所提升，因而帶動手機組裝業務毛利率提高。另一方面，目前集團已成為所有一線手機客

戶的核心玻璃供應商，在玻璃後蓋方面，多個新項目正爬坡量產，份額進一步提升。而在玻璃前

蓋方面，出貨量也不斷提高，整體收入實現翻倍成長。隨著玻璃業務整體規模和產能利用率持續

提升，毛利率也進一步改善。



＊新型智能業務覆蓋面廣＊



在新型智能業務方面，集團業務領域覆蓋物聯網、智能家居、遊戲硬體、機器人、無人機、

電子霧化、智能商用設備、工業控制等。今年上半年，新冠疫情帶動了整個宅經濟，遠端工作、

教育和休閒的需求帶動了智能家居，遊戲硬件等產品需求增加，集團在這些領域的出貨量增長迅

猛，該業務分部錄得收入３６﹒２４億元，增長３９﹒５％，佔整體收入１１﹒５５％。在汽車

智能系統業務方面，汽車產業受到新冠疫情影響較大，汽車銷量大幅下降。集團來自汽車智能系

統業務的收入為６﹒８億元，下降１０﹒６８％，佔整體收入２﹒１７％。



＊半年盈利大增３﹒３倍＊



集團上半年度股東應佔溢利大幅增長３２９﹒９％至２４﹒７３億元，主要受益於集團整體

運營效率提升，以及產品組合優化，令盈利能力進一步提升。雖然宏觀環境仍充滿挑戰，但集團

預期下半年業務將會保持高速增長。在智能手機業務領域，隨著５Ｇ建設持續推進，５Ｇ網路覆

蓋面積將不斷增大，５Ｇ手機產銷量和滲透率將持續提升，推動集團手機業務保持良好發展勢頭

。玻璃產品方面，隨著北美大客戶的核心產品快速放量，業務規模將顯著擴大，並將帶動毛利率

進一步改善。同時，穿戴類產品業務將維持快速成長，其中金屬、玻璃、陶瓷等產品出貨量也將

進一步提升。在新型智能產品業務板塊，下半年無人機、掃地機器人、電子霧化設備等產品將持

續放量，業務將實現持續高速增長。在汽車智能系統方面，在配套母公司比亞迪（０１２１１）

的汽車基礎上，集團的多媒體系統、通訊系統也將陸續出貨給中國、日本、美國以及歐洲的外部

客戶，為集團貢獻多元化收入來源。

集團上半年度股東應佔溢利大幅增長３２９﹒９％至２４﹒７３億元，是２０１９年度全年

股東應佔溢利（１５﹒９７億元）的１﹒５５倍，今年全年純利有望突破４０億元，預測市盈率

（ＰＥ）將降至２１倍左右，相信仍有上升空間，可上望４４港元。《輝立證券董事 黃瑋傑》

（筆者沒有持有上述股票）



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