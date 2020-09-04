《日入而息》全民檢測延長四天，港股跌３１２點，小米拗腰反彈

《今天重點》﹡聶德權稱全民檢測延長四天，近９２萬人已預約採樣；政府表示疫苗採購雙

管齊下，暫時未能提供檢測具體開支；本港新增１２宗確診個案，４宗透過

全民檢測發現

﹡福祿控股（０２１０１）下周一起招股，入場費４４９５元

﹡京東數科估值近２０００億，棄兩輔導機構後上市計劃或提速

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒７２％，兩連跌兼重返５月水平

﹡本港７月私樓落成量僅８３伙，創三年半新低



《即日市況》﹡港股收跌３１２點報２４６９５，科指挫１１８點，成交２１３２億



《深滬股市》﹡尾盤轉穩滬指收跌０﹒９％，周跌１﹒４％終結五連升



《美元匯價》﹡美匯若突破９３﹒１，要小心進一步回升；歐元最新報１﹒１８４２╱

４６，日圓最新報１０６﹒１５╱１７



《公司資訊》﹡農夫山泉（０９６３３）傳凍資６４００億史上最勁，超購１１００倍

﹡中國寶豐（０３９６６）私有化完成料下周一除牌

﹡東曜藥業（０１８７５）旗下肺癌抗體藥上市申請獲藥監局受理

﹡格力集團斥逾３５億參與小米產業基金，引入小米生態鏈企業

﹡高銀金融（００５３０）以２０﹒５億元出售附屬全數股權及股東貸款，今

午復牌

﹡嘉里（００６８３）等兩貨倉重建今闖關，規劃署不反對

﹡第一太平（００１４２）發行３﹒５億美元有擔保債券，年利率

４﹒３７５％

﹡聯想控股（０３３９６）戰略入股芯片公司富瀚微電子

﹡信利國際（００７３２）８月綜合營業淨額按年升０﹒２％至約１９﹒９億

﹡正榮地產（０６１５８）８月份合約銷售額按年升１７﹒２％

﹡當代置業（０１１０７）８月合約銷售額升５２％至約４１﹒４６億元人幣

﹡中國海外宏洋集團（０００８１）８月份合約銷售額按年跌１３﹒１％

﹡中海外（００６８８）８月合約物業銷售額按年升１８％至２８８億元人幣

﹡安保工程控股（０１６２７）黃富昌辭任財務總監及公司秘書等職務

﹡福祿控股（０２１０１）下周一起招股，入場費４４９５元

﹡睿見教育（０６０６８）主席李素文增持公司３０萬股



《國企紅籌》﹡康龍化成（０３７５９）遭股東減持１％Ａ股，持股降至逾１３％

﹡兗州煤業股份（０１１７１）擬以最多３９﹒６億元人民幣參與內蒙古礦業

集團增資項目



《神州民企》﹡神冠（００８２９）料未來原材料價格穩定，下半年疫情影響不再

﹡長興國際（００２３８）去年及今年上半年業績繼續延遲刊發，續停牌

﹡世茂集團（００８１３）８月合約銷售額按年升３７％至２９６億元人民幣



《中國要聞》﹡杭州公租房申請條件放寬至年均可支配收入６﹒６萬元

﹡杭州穩樓市表示無房家庭優先購買，５年內不得易手

﹡中證報確認把大力發展半導體產業寫入「十四五」規劃

﹡中證監閻慶民稱資本市場投融資均衡的新生態正在形成；推動長期資金入市

，資本市場助打通金融循環

﹡ＲＩＣＳ表示機構投資者對中國樓市信心仍然高昂

﹡報告指８月全球非遊戲類應用中ＴｉｋＴｏｋ營收居首

﹡中上協表示今年滬深上市公司料分紅逾１萬億，再創新高

﹡國產華爾街狼人上演，私募大佬被指賤賣基金資產自肥

﹡發改委表示９月４日內地成品油價不作調整

﹡截至８月末外資累計持有中國債券２﹒８萬億元人民幣

﹡王毅稱中方正積極考慮提出維護數據安全倡議

﹡財政部等三部門：對服貿會銷售進口展品免徵關稅等

﹡商務部表示商品銷售已由負轉正，消費將在９月掀新高潮

﹡閱文集團與上海世紀出版集團在上海自貿區成立新公司

﹡人行１０００億逆回購利率持平，本周收水４７００億

﹡外媒料王毅曾請求荷蘭批准ＡＳＭＬ向中國出口光刻機

﹡習近平強調「５個不答應」暗批美，稱須堅持鬥爭精神

﹡楊潔篪到訪西班牙晤桑切斯，籲共同維護多邊主義

﹡中方稱中印有能力妥善處理爭議，不需外國指手畫腳

﹡印度軍方表示相信中印邊境問題可以通過談判解決

﹡印度將於今年內舉辦印日美澳四國部長級會議

﹡印媒表示中印坦克互在對方射程之內

﹡京東數科與中信證券、華菁證券終止科創板上市輔導協議；京東數科估值近

２０００億，棄兩輔導機構後上市計劃或提速；京東方Ａ斥２０億人幣完成

回購，佔公司總股本為１％

﹡華為在北京發布金融創新數據基礎設施戰略及解決方案；華為計劃年底前在

歐洲開設終端旗艦店及４２家體驗店

﹡中國對原產美國的進口正丙醇實施臨時反補貼措施

﹡合作方子公司涉傳銷及非法集資，娃哈哈稱已終止合作

﹡聯合國專家去信中國政府談人權，外交部予反對和拒絕

﹡澳洲籍華裔作家楊恆均首獲律師見面，中方稱案件在辦

﹡湖北省政府秘書長別必雄涉嫌嚴重違紀受查

﹡東風集團股份１５年後再融資，中金獨家輔導Ａ股上市

﹡銀保監查處民行、浙商等五家金融機構違法違規行為

﹡中證監就公開徵集上市公司股東權利管理規定徵求意見

﹡深交所表示對天山生物、長方集團持續進行重點監控

﹡華融回應監管處罰：為往年度發生業務，已落實整改



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，報１２６３７﹒９５點



《其他消息》﹡部分泛民以民調定去留，門檻為支持者半數

﹡新一批保就業名單四千僱主獲發１３﹒６億元工資補貼

﹡本港７月私樓落成量僅８３伙，創三年半新低

﹡美國首７月對香港貨易貿易順差按年跌５１﹒６％

﹡地政總署表示收回西營盤及大角咀兩土地作市區重建項目

﹡深股通額度全日流走２１﹒１億元；滬股通全日流走２０億元，陸股通全周

淨流出２２３億

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒７２％，兩連跌兼重返５月水平



《新冠肺炎》﹡本港新增１２宗確診個案，４宗透過全民檢測發現

﹡醫管局就有人取走樣本收集箱致歉，將檢視流程

﹡４７萬人已接受全民檢測，１３﹒８萬樣本完成化驗

﹡保監局表示延長遙距投保的臨時便利措施至１２月３１日

﹡政府表示疫苗採購雙管齊下，暫時未能提供檢測具體開支

﹡梁子超料數周後感染個案才能「清零」

﹡輝瑞表示潛在疫苗最快下月獲悉後期試驗結果

﹡擅取將軍澳診所門外深喉唾液樣本箱，老翁被捕

﹡聶德權稱全民檢測延長四天，近９２萬人已預約採樣

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