《股林淘金－林家亨》聯想（００９９２）疫情下穩步復甦

《股林淘金》新冠肺炎下，在家工作、線上學習成新常態，帶動新經濟股屢創新高；亦可受

惠有關新經濟趨勢的聯想集團（００９９２）市盈率僅約１２倍、息率５﹒４厘，估值合理；近

期股價由低位反覆回升，上周五（２８日）更大升逾６％，相信是向新經濟股板塊追落後。

受惠於在家工作、線上學習及購物等「宅經濟」的興起，聯想截至６月底第一季收入按年升

近７％至１３３﹒５億美元，純利大增逾三成至２﹒１３億美元；雖然毛利率下跌，但預期僅屬

短暫影響，且受到包括個人電腦在內的智能設備業務（ＰＣＳＤ）收入增長１０﹒１％至１０６

億美元帶動，該業務的除稅前溢利率創新高至６﹒３％，顯示個人電腦需求不但不受疫情影響，

反而受惠新常態之帶動，預期集團在宏觀經濟前景下仍具優勢。

事實上，經濟需下行，企業也要更新硬件及相關軟件和服務，以提升公司生產力及效率。聯

想的數據中心業務（ＤＣＧ）營業額增近２０％至１６億美元；軟件及服務業務收入逾１０億美

元。集團主要為商業客戶提供技術服務、企業管理、數碼化轉型，如協助跨國公司管理不同地區

上班的員工，提高效率。

據保守估計，假若今年底疫情未完全消退，大企業預計員工在辦公室需要保持距離，以及可

能有２０％至３０％人手需要在家工作，此種新常態，有利聯想ＰＣ和智能設備、數據中心，以

及軟件及服務業務，故短，中期業務前景仍是樂觀的。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持有上述股份



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