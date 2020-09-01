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01/09/2020 10:13

《股林淘金－林家亨》聯想（００９９２）疫情下穩步復甦

　　《股林淘金》新冠肺炎下，在家工作、線上學習成新常態，帶動新經濟股屢創新高；亦可受
惠有關新經濟趨勢的聯想集團（００９９２）市盈率僅約１２倍、息率５﹒４厘，估值合理；近
期股價由低位反覆回升，上周五（２８日）更大升逾６％，相信是向新經濟股板塊追落後。
　　受惠於在家工作、線上學習及購物等「宅經濟」的興起，聯想截至６月底第一季收入按年升
近７％至１３３﹒５億美元，純利大增逾三成至２﹒１３億美元；雖然毛利率下跌，但預期僅屬
短暫影響，且受到包括個人電腦在內的智能設備業務（ＰＣＳＤ）收入增長１０﹒１％至１０６
億美元帶動，該業務的除稅前溢利率創新高至６﹒３％，顯示個人電腦需求不但不受疫情影響，
反而受惠新常態之帶動，預期集團在宏觀經濟前景下仍具優勢。
　　事實上，經濟需下行，企業也要更新硬件及相關軟件和服務，以提升公司生產力及效率。聯
想的數據中心業務（ＤＣＧ）營業額增近２０％至１６億美元；軟件及服務業務收入逾１０億美
元。集團主要為商業客戶提供技術服務、企業管理、數碼化轉型，如協助跨國公司管理不同地區
上班的員工，提高效率。
　　據保守估計，假若今年底疫情未完全消退，大企業預計員工在辦公室需要保持距離，以及可
能有２０％至３０％人手需要在家工作，此種新常態，有利聯想ＰＣ和智能設備、數據中心，以
及軟件及服務業務，故短，中期業務前景仍是樂觀的。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並沒有持有上述股份
　
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