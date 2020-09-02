《股林淘金－林家亨》創夢天地（１１１９）夥騰訊迎接雲遊戲浪潮

《股林淘金》創夢天地（０１１１９）上周公布中期業績，上半年營業額按年升１１﹒２％

至１５﹒９億元（人民幣．下同）；自２０１７年有中期業績記錄以來新高，最近三年複合增長

２８﹒６％，期內集團不斷投入資源於提升自主研發能力，並已開始為迎接因５Ｇ而帶來的雲遊

戲浪潮作準備，前景值得憧憬。

５Ｇ技術與雲計算技術深度融合，將為遊戲業帶來新的發展機會。根據伽馬數據的

《２０２０年雲遊戲產業調查報告》預期，今年中國雲遊戲市場將超過１０億元，未來兩年，每

年增長率超過１００％。

雲游戲將會進一步打開高品質游戲的成長空間，具備高品質多端游戲的研發和發行營運能力

者將持續受益，為迎接這個浪潮，創夢天地已與主要戰略合作夥伴騰訊控股（００７００）作好

戰略布局。

在騰訊雲的支持下，創夢天地持續投入雲遊戲相關精品內容的研發、發行和戰略投資，近期

，借助騰訊雲的雲遊戲解決方案，旗下多款遊戲已開始雲化測試，為後續全面雲化打下基礎。

而且，公司更得到騰訊兩位副總裁姚曉光及陳宇加入成為非執行董事和戰略委員會成員；還

有一位深圳大學的教授毛睿加入其董事會。毛睿現任深大計算機與軟件學院教授兼副院長，主導

了多個研究項目，其中包括６個國家研究項目。他們的加入，將大力提高創夢天地的研發能力，

並幫助其自研路上減少風險。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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