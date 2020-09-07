《日出而作》傳美國擬制裁中芯，農夫山泉超購１１４７倍

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２８１３３﹒３１ 跌１５９﹒４２點╱０﹒５６％

標普５００ ３４２６﹒９６ 跌 ２８﹒１０點╱０﹒８１％

納斯達克 １１３１３﹒１３ 跌１４４﹒９７點╱１﹒２７％

倫敦富時１００ ５７９９﹒０８ 跌 ５１﹒７８點╱０﹒８８％

法蘭克福ＤＡＸ １２８４２﹒６６ 跌２１５﹒１１點╱１﹒６５％

巴黎ＣＡＣ４０ ４９６５﹒０７ 跌 ４４﹒４５點╱０﹒８９％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒２９，歐元兌美元１﹒１８３９



《最新資訊》﹡農夫山泉公開超購逾１１４７倍，一手中籤率１２％

﹡傳軟銀過去一個月搶購科美國技股期權

﹡加拿大新增逾２４萬職位，失業率降至１０﹒２％

﹡美國上月非農就業職位增加１３７萬個，遜預期

﹡十大屋苑周末成交２１宗１７周新高，呈價跌量升局面

﹡長實（０１１１３）豐樂圍發展，高院發還城規會審議

﹡恆地（０００１２）錦田南綜合發展用地擬縮規模闖關

﹡市場憂慮經濟復甦，道指跌１５９點，納指挫逾１％

﹡美國就業增長放緩，風險資產反彈，美元扭轉升勢下跌

﹡傳美國考慮將中芯國際（００９８１）列入貿易黑名單

﹡大健康（０２２１１）料全年度多蝕至最少５﹒３億元

﹡華章科技（０１６７３）全年度續蝕最多７７５０萬人幣

﹡百勝中國每股定價４１２元，籌近１７３億元

﹡鄭若驊月初突主動還清兩物業按揭

﹡中國駐加大使孟晚舟事件是中加關係發展的主要障礙

﹡柳葉刀俄羅斯疫苗在初期試驗能百分百產生抗體反應

﹡國藥、科興研發新冠疫苗，科興９成員工家屬自願接種

﹡傳高盛為螞蟻集團香港上市聯合主承銷商

﹡小米（０１８１０）授出１８００萬股獎勵股份予３名選定參與者

﹡中木（０１８２２）美國地皮股權存爭議，尋法律意見

﹡中能建設（０３９９６）近１８億人幣參與股權投資合夥企業

﹡亨泰（００１９７）料全年度經營虧損擴大

﹡亨得利（０３３８９）手表零售嚴重虧損，終止業務

﹡君實生物（０１８７７）特瑞普利單抗注射液完成首例患者給藥

﹡昆明滇池（０３７６８）再借新都投資３﹒５億人幣貸款，為期一年

﹡昊建建設（０１３４１）逾１１億元入股柬國經濟特區２２％股權

﹡法諾集團（０８１５３）年度虧損收窄至４８１４﹒７萬元，不派息

﹡長實回應出售京滬項目傳聞：多人對項目感興趣，不代表需要出售

﹡保寶龍（０１８６１）１﹒２億元悉數增持護理產品商

﹡香港電視（０１１３７）８月交易額５﹒４億元，按月跌逾１３％

﹡海底撈（０６８６２）逾１億人幣購兩品牌餐飲業務

﹡索信達（０３６８０）主席４１８０萬元轉讓４﹒７５％股權

﹡都市麗人（０２２９８）執董連續四日增持，合共４６８﹒７萬股

﹡博奇環保（０２３７７）簽發電工程協議，涉資２﹒７８億人幣

﹡渝太（０００７５）３０００萬元購四川地皮６７％股權

﹡港股通股票名單改動今日起生效，鷹君（０００４１）等獲納入

﹡匯豐推財務健康ＦｉｎＦｉｔ Ｉｎｄｅｘ，冀加強理財教育

﹡新城發展（０１０３０）８月銷售２０６億人幣，同比跌１６％

﹡綠城管理（０９９７９）８月代建項目銷售８６億人幣，按月增３６％

﹡聯康生物（００６９０）骨質疏鬆藥獲國家藥監局批准臨床試驗

﹡騰訊微博宣布９月２８日關停



《國企紅籌》﹡上海電氣（０２７２７）２﹒５億人幣沽兩公司，料賺１７３６萬人幣

﹡中鐵（００３９０）中標２６工程涉３７１億人幣

﹡天津津燃（０１２６５）擬沽內蒙古天然氣資產

﹡華僑城（０３３６６）近１３億人幣售成都項目股權，料賺逾２億人幣



《神州民企》﹡信陽毛尖（００３６２）７千萬人幣售熱能產銷公司，料無盈虧

﹡建業地產（００８３２）８月銷售近８０億人幣，同比減１４％

﹡雅居樂（０３３８３）最多近４６億人幣拓中山物業，佔６５％股權

﹡綠城中國（０３９００）８月銷售１６２億人幣，同比增４９％

﹡融創中國（０１９１８）８月銷售６４２億人幣，同比增逾２５％

﹡吉利（００１７５）８月總銷量增一成二，出口增近一倍



《中國要聞》﹡方星海表示今年外資總體淨流入，「牛短熊長」正消失

﹡習近平表示共同營造服務業開放包容合作環境

﹡陳雨露表示金融業准入負面清單已正式清零



《新股上市》﹡福祿控股今日起招股，集資最多８﹒９億元

