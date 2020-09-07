  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/09/2020 07:50

《華爾街內望》市場憂慮經濟復甦，道指跌１５９點，納指挫逾１％

　　《經濟通通訊社７日專訊》投資者因考慮到估值偏高和經濟復甦不均的憂慮，大幅拋售權重
科技股，美股上周五（４日）收低，但已遠高於日內低位，收復盤中部分失地。
　　道指跌１５９點或０﹒５６％，收報２８１３３點。標指跌２８點或０﹒８１％，報
３４２６點。納指收跌１４４點或１﹒２７％，報１１３１３點。上周累計，道指跌
１﹒８２％，標指跌２﹒３１％，納指跌３﹒２７％。
　　美國勞工部最新就業報告顯示，失業率從１０﹒２％降至８﹒４％，勝預期。不過上月非農
就業職位的增幅遜預期。
　　英國《金融時報》上周五報道指，日本軟銀近期的期權交易推高部分科技股股票，加劇市場
對納指個股估值過熱的憂慮。
　　板塊方面，標指金融股受銀行股漲２﹒２％推動收高，標普航空股指數漲１﹒８５％，通訊
服務股、非必須消費品股、科技股跌幅則最大。
　　個股方面，蘋果、微軟、亞馬遜、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等超大市值個股跌幅縮減，並只有蘋果
輕微收漲，蘋果供應商博通漲３％，其第四季營收預測勝預期。
　　指標十年期國債收益率升９﹒１個基點，報０﹒７１３１％。兩年期美國國債收益率升
２﹒２個基點，報０﹒１４６８％。（ａｌ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/09/2020
港股收跌105點失百天線　恒指新貴全收低　科指插水347點
中國故事07/09/2020
《神州經脈》貿易數據有喜有憂　外儲五個月連升　滬綜指失三千三
FOCUS07/09/2020
【FOCUS】8月出口明喜暗憂　對美順差恐增口實
財經熱話07/09/2020
【慘成炮灰】中芯傳被美列黑名單大插兩成　分析指最壞跌至10元
開市Good Morning07/09/2020
《開市Good Morning》溫傑：中芯未持貨勿入市博反彈
興證快訊07/09/2020
海外物業投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金