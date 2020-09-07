《華爾街內望》市場憂慮經濟復甦，道指跌１５９點，納指挫逾１％

《經濟通通訊社７日專訊》投資者因考慮到估值偏高和經濟復甦不均的憂慮，大幅拋售權重

科技股，美股上周五（４日）收低，但已遠高於日內低位，收復盤中部分失地。

道指跌１５９點或０﹒５６％，收報２８１３３點。標指跌２８點或０﹒８１％，報

３４２６點。納指收跌１４４點或１﹒２７％，報１１３１３點。上周累計，道指跌

１﹒８２％，標指跌２﹒３１％，納指跌３﹒２７％。

美國勞工部最新就業報告顯示，失業率從１０﹒２％降至８﹒４％，勝預期。不過上月非農

就業職位的增幅遜預期。

英國《金融時報》上周五報道指，日本軟銀近期的期權交易推高部分科技股股票，加劇市場

對納指個股估值過熱的憂慮。

板塊方面，標指金融股受銀行股漲２﹒２％推動收高，標普航空股指數漲１﹒８５％，通訊

服務股、非必須消費品股、科技股跌幅則最大。

個股方面，蘋果、微軟、亞馬遜、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等超大市值個股跌幅縮減，並只有蘋果

輕微收漲，蘋果供應商博通漲３％，其第四季營收預測勝預期。

指標十年期國債收益率升９﹒１個基點，報０﹒７１３１％。兩年期美國國債收益率升

２﹒２個基點，報０﹒１４６８％。（ａｌ）

