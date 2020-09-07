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即市新聞

07/09/2020 10:21

《牛熊志選－陳其志》恒指沽壓沉重，留意騰訊購１５４５１

　　《牛熊志選》周五（４日）恆指跌離２５０００點關口，最低見２４４８８，跌穿了自３月
１９日延伸的中期上升軌，後市沽壓增加，料下試２４２００點附近。恆指牛熊證資金流情況，
截至周四（３日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１億港元資金淨流入，顯示有資金流入
好倉，恆指熊證則累計約１０３３萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截
至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２３９００點至２４１９９點之間，累計相當約２５３１張
期指合約；熊證街貨主要在收回價２６０００點至２６２９９點之間累計了相當約２０２４張期
指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升２﹒２個波幅點至２３﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
１﹒８個波幅點至２３﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅上升２﹒４個波幅點至３１﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至
３６﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至４３﹒０％；中油
（００８５７）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至３５﹒５％；海油（００８８３）的引伸波幅
上升１﹒２個波幅點至３１﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅上升３﹒８個波幅點至
２４﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至３１﹒７％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒６個波幅點至２３﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升２﹒１個波幅點至２２﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至
２７﹒１％。
　　輪證看好資金流方面，截至周四前一周，吉利的相關認購證及牛證合共錄得約１億元資金淨
流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的吉利認購證為行使價約
１６元至２１元附近的中期價外條款，實際槓桿約４倍；牛證方面，資金留意收回價１３元至
１５元之間的較貼價條款，收回距離約６％至１６％，槓桿約４倍至１１倍。另外，騰訊相關認
購證及牛證期內錄得約８６８３萬元資金淨流入部署，資金留意行使價５９４元至６８５元附近
的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６倍至７倍；牛證方面，資金留意收回價４８９元至
５０７元之間的較貼價條款，收回距離約２％至５％，槓桿約１２倍至２４倍。
　　至於看淡資金流方面，期內小米的相關認沽證及熊證合共錄得約４７６５萬元資金淨流入部
署。小米認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１９元元附近的中期價外條款，實際槓桿約
３倍；熊證方面，資金主要留意收回價２７元至２８元附近的條款，收回距離約１０％至１４％
，槓桿約６倍至８倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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