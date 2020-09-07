《運籌帷幄－梁業豪》進一步下挫屬正路

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。恆指期貨與國指期貨周線圖上，５個主要技術分析指標分別有

３個和４個利淡，令港股中期局勢變得向淡，屬於近期罕見的現象。若情況不獲改善，投資者應

有面對更大調整幅度的心理準備。目前港股大市於低位的支持力主要來自大戶買家的積極買盤，

萬一美國科技股的跌勢加劇，勢必拖累美股大市與港股大市。

客觀而言，現時無論是投資氣候或圖表形勢均有利港股淡友再攻，而近日多番出現的急跌市

況應被視為淡友大戶向好友發出的警號，雖則我們依然見到好友大戶於低位維持秩序。筆者認為

，大家應預計大市的量度跌幅目標，為可能進一步下挫的市況作好心理準備。於現階段，投資者

應保持審慎的應市心態，切忌過量持貨。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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