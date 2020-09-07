《一周攻略－周進略》美匯反彈拖累，科網借勢調整

《一周攻略》踏入９月份，甫開始即見大起大跌的跡象。可不是嗎？由續領風騷的科網巨企

，例如蘋果（ＡＡＰＬ）和特斯拉（ＴＳＬＡ）的拆細消息起觸發的急升，到後來無以為繼的由

它們和ＦＡＡＮＧ的另外幾家一齊領跌，只不過一周之內的事，而整體形勢頗有急轉直下之感。



＊跨市場動態早見美匯欲反彈＊



當然，假如一直跟進跨市場動態的，不難發現美匯已經蓄勢待發，狀欲反彈已久，而此一反

彈，非同小可，不是其升幅有多大，事實上一點不大，但由此而起，扭轉之前行之有效的大趨勢

，則影響所及，故債息向上，ＶＩＸ急升，股市跌，金價跌，非美貨幣跌，可謂相當一致。

有趣的是，很多人以為只是科網巨企新經濟板塊太貴才出事，一直為人所詬病的，看起來似

是原因，實則並非關鍵。是的，大家都知道，用傳統估值方法，大家愛戲稱為課本理論的，皆以

為科網的估值超貴。但其實，這不是教科書所說的，只是市場上人人以為的傳統智慧，例如市盈

率和股息率之比較。拿舊經濟跟新經濟去比，前者在傳統估值都很便宜，可卻又連續多年都如此

便宜，只有新經濟的估值愈來愈貴，卻又吸引更多投資者捧場，形成自我實現預言了。



＊現金流折現模式下的新經濟估值＊



是的，真正財務教科書的理論，真正關鍵在於目前的超低息環境，所提供的折現率，最終導

致原來看來很貴的，都一點不貴，這個折現率假設的輕微變化，可以為所謂現金流折現模式的計

法，帶來很不同的結果。

尤其大家明白，當前的新經濟，有別於２０００年的所謂科網年代，已陸續落實到日常生活

的網絡效應，打破原有舊經濟，淘汰大量企業，如此一來，只有愈來愈多人有興趣，在其燒錢多

時，最終成為贏家全取之時，總要在如此明顯的市場競爭優勢下，分享其企業成果。不買不買還

須買，何況很多新一代投資者，散戶也好，基金經濟也好，根本就是在這些巨企同步成長的一代

。簡言之，不單近期一點的現金流現值有好處，連帶最終沽出的，也一直有價有市，依此定價模

式，自然是大有吸引力了。



＊鮑威爾發言帶來好消息出貨＊



不錯，美聯儲主席鮑威爾在央行年會的發言，正如為當前的獲利回吐潮，帶來一次上佳的好

消息出貨機會。此前幾個月，大家在明顯的經濟倒退中，仍然有信心押注，一來是眼見疫情下，

科技已涉足日常生活，密不可分，二來，愈是危機，官方的子彈，包括財政政策和貨幣政策，愈

不會手緊，一定是寧鬆莫緊，如此一來，自然延續了上述的超低折現率隨期帶來的股價升值。投

資者甚至對舊經濟的收息股，也不太感興趣了，一來，其在經濟逆境中，不見得完全可免打擊，

二來，有明顯想像空間的新經濟板塊，在錢不是錢的年代，當然吸引。

無論如何，近日的新經濟板塊下跌，很可能只是大升浪的小回吐，把過程中沒有持貨能力，

或基於制度而不能押注太多的基金經理，先行殺下馬來，強者手上的真會完全賣出嗎？不見得。



＊科技指數和ＥＴＦ誕生無關跌市＊



不論是科技指數與相關ＥＴＦ的誕生，以至其他時機上的巧合，不足以解釋全球性的現象。

真正關鍵，不妨留意美匯何時反彈完畢，則其他資產又再向上，應是可期，港股亦不例外。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

