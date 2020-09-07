《套期保值－蕭猷華》美國大選臨近，股市波動加大

《套期保值》恆生指數上周下跌７２６點，周五（４日）曾跌至２４４８８點，最後跌幅收

窄，收報２４６９５點。與此同時，美股上周五早段急挫，道指最多下跌６２７點，納指亦曾下

跌５８２點，同樣地最後跌幅收窄，顯示有資金趁低吸納，筆者認為美股屬於技術性調整，方向

仍是反覆上升為主。

美國疫情緩和，８月非農業新增職位增加１３７﹒１萬份，較預期１３５萬份為佳，失業率

亦會回落至８﹒４％，顯示即使美國政府未能通過新一輪財政支援方案，就業市場也有明顯改善

，故此投資者憧憬未必推出新一輪財政援助方案，獲利平倉，導致美股上星期的下調。不過，美

國大選臨近，波動將會加大。

內地８月份財新ＰＭＩ製造業指數為５３﹒１，是２０１１年２月以來最高，顯示內地經濟

復甦前景樂觀，預料第三季經濟增長有明顯反彈。與此同時，內銀股近期遭到拋售，主要由於壞

帳撥備增加，不過估值已極低殘，市帳率只有０﹒５倍左右，股價隨時反彈，有望帶動中港股市

向好。《獨立商品分析師 蕭猷華》



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