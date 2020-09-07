《專家之言－葉尚志》回調壓力加劇，關注２４２００能否守穩

《專家之言》受到美股急跌拖累，港股上周五（４日）回整壓力出現了進一步加大。恆指跌

了有點，是兩周來首次跌回到２５０００點關口以下來收盤，而大市成交量也激增至逾２１００

億元，是兩個月來的最大單日成交量，恆生指數系列調整成份股，是刺激市場成交增加的原因之

一。目前，港股的回整壓力未除，估計仍有下試低位尋找支持的傾向，而恆指過去兩個月的運行

區間範圍下限２４２００點能否守穩，是我們的關注點。



恆指出現跳空下跌，在盤中曾一度下跌５１９點低見２４４８９點，周期股如內銀股弱勢反

彈托市，然而，互聯網科技股的回整壓力未散，仍處於階段性高峰過後的回壓行情，宜再謹慎觀

察一下。恆指收盤報２４６９５點，下跌３１２點或１﹒２４％。國指收盤報９８８４點，下跌

５６點或０﹒５６％。另外，港股主板成交金額激增至２１３１億多元，而沽空金額有

２５４﹒３億元，沽空比例１１﹒９３％。至於升跌股數比例是５６７：１２５５，日內漲幅超

過１１％的股票有４１隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３６隻。



在上周四（３日）已出現了集體回吐的互聯網科技股，受到美股下跌拖累而上周五進一步受

壓。其中，騰訊（００７００）再跌了２﹒９９％，美團－Ｗ（０３６９０）再跌了０﹒３％，

而阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）也再跌了有３﹒５８％，但是，比亞迪電子（００２８５）和

小米－Ｗ（０１８１０），卻出現先跳空低開後倒漲，表現出相對的強勢。隨著南方恆生科技指

數ＥＴＦ（０３０３３）、華夏恆生科技指數ＥＴＦ（０３０８８）和恆生投資的恆生科技指數

ＥＴＦ（０３０３２）已先後掛牌上市，再加上小米－Ｗ和阿里巴巴－ＳＷ也已正式被納入到恆

生指數，要注意互聯網科技股的階段性高峰已過去，近期持續超買了的股價、有回震回整的機會

。



外圍股市方面，持續衝高的美股開始掉頭回落了，暫時未見有很破壞性的突發消息出現，因

此，對於美股目前的下跌，暫時可以大型獲利回吐的市場行為來看待。而近日指出反映市場潛在

波動率的ＶＩＸ指數，亦進一步標升至３０以上的兩個月來最高，顯示美股的短期波動情況仍有

加劇機會，宜多加注意。目前，在美聯儲主席鮑威爾表示將採取平均通脹目標ＡＩＴ之後，市場

預期美聯儲有望推出更寬鬆的貨幣政策，而美聯儲將會在本月中（１６、１７日）召開新一輪的

議息會議，會否一如預期加大放水力度，是市場焦點所在。至於Ａ股方面，也出現了回落下跌，

上綜指跌了０﹒８７％至３３５５點收盤，外資連續第五日出現淨流出，通過滬深股通合共淨流

出有接近２２３億元人民幣。《第一上海首席策略師 葉尚志》

