《盤後部署》避險訊號出現調整未完，港股或下試二萬四

《經濟通通訊社７日專訊》美股三大指數上周五（４日）偏軟，科技股依然走弱，拖累港股

今早低開７４點報２４６２１點，跌穿百天線（約２４６４７點）。隨後受Ａ場熱炒港股通新貴

影響，Ａ、Ｈ兩市錄得升勢，大市由本港銀行及地產等舊經濟股發力領跑由跌轉升，高見

２４９０８點全日高位為全日最高位。惟隨後Ａ股轉跌，多個強勢板塊繼續如科網股、醫藥相關

及物管股回吐拖累大市氣氛。最終亞洲主要股市普遍收低，港股報２４５８９點，跌１０５點或

跌０﹒４３％，主板成交１５８２﹒４２億元。國企指數報９７６４點，跌１１９點或跌

１﹒２１％。恆生科技指數報７２４０點，跌３４７點或跌４﹒５７％。



＊美股諮詢機構料美股尚有一天拋售情況＊



一向看好美股的諮詢機構Ｆｕｎｄｓｔｒａｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒｓ認為，如

果以過往歷史觀之，美國股市的拋售至少還要持續一天。

上周周四（３日）和周五，標普５００指數累計下跌４﹒３％；納斯達克１００指數則共跌

了６﹒４％。Ｆｕｎｄｓｔｒａｔ技術策略師Ｒｏｂｅｒｔ Ｓｌｕｙｍｅｒ公開表示，如果

「三日規則」生效，大幅度度拋售往往需要至少三天的時間來「震走」恐慌股民。

所謂「三日規則」，簡單來說是指在任何消息驅動的市場危機中，要等到消息曝光後的第三

個營業日才能進行交易，包括債券、股票、基金、黃金和任何其他交易。惟Ｒｏｂｅｒｔ

Ｓｌｕｙｍｅｒ表示，Ｆｕｎｄｓｔｒａｔ仍然認為，最近的下跌只為健康調整。

加州大學流行病學家諾默表示，今年秋季接近初冬的時間，第二波疫情會在１０月中開始，

爆發地點包括第一波的重災區紐約。他料第二波疫情會逐漸惡化至秋末初冬之際達高峰，亦即

１１月３日美總統大選日之後。他又指個別地區的第二波疫情可能遲至感恩節，甚至聖誕節前後

才出現，也有些可能要到明年初才爆發。



＊短期疫情轉好可留意地產股＊



受美股拖累，港股走勢偏軟，倒低是短期調整還是大跌之始需繼續留意。惟普遍重要股市近

月已錄得一定升幅，市場或有藉口借勢調整，因多項重要數據將公布，如美國的初請失業金人數

、生產者物價指數及消費者物價指數等，若遜預期股市再調整亦不出奇。此外，ＶＩＸ恐慌指數

及美國１０年期國債收益率見短線上升趨勢，或預示股市短期尚有調整空間。技術上，港股已跌

穿百天線，若明天不能出現大陽燭料，短期或下試二萬四。

本日港股雖然跌幅不算大，以友邦（０１２９９）托住大市，但多個強勢板塊如科網股，短

期建議避開，因美股科技股依然弱勢。短期疫情轉好料繼續有利舊經濟股，當中地產股仍未炒作

較落後，建議可留意九置（０１９９７）及新世界（０００１７）。（ｋｓ）

