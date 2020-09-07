《台股攻略－馮偉明》電子股疲弱，台股續偏軟

《台股攻略》美國科技股劣勢未除，拖累電子股走勢，導致大市持續偏軟。加權指數今日

（７日）收１２６０１點，跌３６點，成交金額為新台幣２２２６億元。

權值股今日普遍下跌。台積電收新台幣４２６元，跌新台幣３元。大立光股價持續下挫，收

新台幣３５６０元，跌新台幣９５元，失守３６００元關口。聯發科收新台幣５９８元，跌新台

幣５元。鴻海則逆市微升，收新台幣７７﹒３０元，升新台幣０﹒４０元。美國擬將中芯列入制

裁名單，拖累半導體及ＩＣ設計股。ＩＣ設計股方面，世芯─ＫＹ盤中跌至停板，收新台幣

４８９元，跌新台幣５４元，股價重挫９％以上，力旺及昇佳電子分別跌８％至９％，而千金股

祥碩及譜瑞─ＫＹ亦大跌超過８％。半導體股方面，訊芯─ＫＹ、矽力─ＫＹ、天鈺、晶心科、

創意及景碩沽壓沉重，股價倒頭下跌。航運股持續偏強，四維航運盤中升至漲停，中櫃升８％，

台船及陽明各分別升５％，而宅配通、長榮及華航亦在買盤追捧下上升。

美加市場周一休市，資金最近由電子股轉移追捧風電及傳產股。由於電子股一直是台股市場

的主要支柱，若電子股走勢疲弱，指數預期須在低位調整一段時間。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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