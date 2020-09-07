《窩輪豪情－梁業豪》繼續審慎應市

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、非

必需性消費業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票

現為周大福（０１９２９）、小米（０１８１０）與 龍湖集團（００９６０），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選周大福（０１９２９）、中國神華（０１０８８）、普拉達（０１９１３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、公用事業與地產建築業。此外

，恆生綜合大型股指數成分股中超短線投機價值最高的股票現為香港電訊（０６８２３）、中國

平安（０２３１８）與農業銀行（０１２８８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參

考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國平安

（０２３１８）、香港電訊（０６８２３）與中國海洋石油（００８８３）。

美股展開短期調整的勢頭漸趨明顯，港股難望大幅上升。從另一個角度來看，近日大市易跌

難升，連中期局勢亦有機會轉淡，投資者應繼續以較為審慎的態度應市。小米的大戶買家已成功

將即市防線從２３﹒４５元上移至２４﹒７５元，股價仍在反彈中。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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