《談國論企－黎偉成》中國促經濟穩陣腳聯歐亞抗美帝

《談國論企》中國於２０２０年三季度受到美國鋪天蓋地的攻擊，乃特朗普為爭取競選連任

可預期的惡行，所受的美國從政治、經濟、科技、企業、軍事甚至個人的無法無理打壓，國際間

只有小鬼小丑有實際行動配合，言論的和應居多，故中國可以（１）繼續獨善其身地強化以供給

側為主的內需，確保國民經濟在「５Ｇ＋」支持穩中有進發展，同樣（２）更為頻密地加強對歐

、亞、非和拉美等各國政經聯繫、科技共享，王道反美抗帝。

需要指出者，為中國於近期所面對的美方全方位的打壓，無疑與特朗普因無心無力抗治新冠

狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症遂在美國大選前只選攬炒中國牌有關，惟這與美國從來的壓華甚至

反共的「國策」，實際是該國的民主、共和兩黨之策，毫無差異，只是在不同時期上的程度之不

同，由是（一）中國不用就特朗普近期的劣行過份「動氣」，因（Ｉ）特朗普已處狗走窮巷的惡

境，不攬炒中國，顯然沒有「出路」，而近期所採取的措施，大有鋪天蓋地而來之概，表面是極

惡，實際是技窮，而現時距美國於２０２０年１１月３日之期相去不足兩個月的光景，故中國不

須對此短期劣象過憂。



＊可壯大經濟引進外資人才發揮多邊主義＊



尤其是（ＩＩ）特朗普即使派出蓬佩奧，於最近一段時期頻頻遊走於以歐洲為主等地，明目

張膽地攻擊中共，甚至異常不禮貌對中共總書記、中國國家主席習近平以惡稱，卻只有三兩個國

家隨之而響應，歐洲許多主要國家仍然理性地處理對中國的政治經濟的政策和相關行動，便可見

以特朗普為主的美帝對華劣策所得的國際支持，十分有限。

此亦為（二）中國千萬不要就特朗普、蓬佩奧之劣舉動氣，因此乃「一廝一犬」短期之敗行

，更重要的是美國民主、共和兩黨的政策從來就是壓華反共為主，只是有輕重、相對理性與絕對

攬炒等別，是為中國泰然以處之因由。

建議中國的應對政策，該是以長制短，重點在於（二）長策。中國經逾４０年的改革開放，

於政治、經濟建立十分良好和健全的基石，此說可印證於中國在力抗惡疫使之受控，並精準地推

行復工復產復商復市，國內生產總值ＧＤＰ於２０２０年二季度迅告回復正增長，而數據顯示三

季度的情況更是穩中向好，特別是「５Ｇ＋」的新經濟，有十分理想的發展和效益，表現為２０

國集團Ｇ２０之冠，故中國應該繼續「以我為主」的繼續強化供給側改革內需的政策，壯大本國

的經濟力量，改革的同時，還加大開放力度，吸引美國、歐洲等環球各國或地區的資本、人才赴

華發展。

至於（三）短中亦長之策，為更積極主動地對世界各國進行友好的政經交往、合作，尤其是

科技、醫療等方面，以多邊主義反制特廝的單邊霸道，中國和世界有希望。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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