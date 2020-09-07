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即市新聞

07/09/2020 10:59

《外匯達仁－盧楚仁》歐洲央行議息前，歐元有壓力

　　《外匯達仁》上星期美匯指數先跌後急升，早前聯儲局發表更鴿派言論，表示未來會超長期
維持低息，令美匯指數在上星期下跌至９１﹒７４６的兩年多低位。但及後美國以至環球股市出
現不同程度調整，令美匯指數再次發揮避險功能而見底回升。況且美國經濟數據的而且確優於其
他主要工業國，上星期五（４日）美國所公布的就業數據亦可見一斑，反觀歐洲的失業率卻持續
攀升形成強烈對比。
　
　　短線來說，美匯指數會繼續受到美股表現所左右，即美股與美匯背馳的情況相信仍會維持。
故這星期美股繼續調整的話，相信美元對各非美貨幣有所支持。從周線圖看出，在美元反彈下，
黃金、白銀和原油等商品在上星期均全面下跌。非美貨幣當中，只有加元表現強勢可以倖免於難
，故這個星期加元走勢帶點不明朗。
　
　　反而環球股市繼續調整的話，對澳紐元應該最受負面影響，但反過來不單止會利好美元，也
會利好同樣有避險功能的日圓，所以這個星期不宜看淡加元和日圓，只適宜看淡澳紐元和歐元。
若果以交叉盤來說，可留意澳元兌日圓的表現是否持續下跌。至於歐元方面，這星期也不宜看好
，因一方面最近歐洲所公布的經濟數據似乎又再放緩，韌力絕對比不上美國。二方面歐洲央行官
員連恩已經表示，關注歐元匯價的強勢。
　
　　剛好這個星期四（１０日）歐洲央行舉行議息會議，交易員會擔心歐洲央行會有樣學樣，刻
意放鴿甚至加碼ＱＥ，又或者再次說明對歐元強勢的不滿，那麼便會令歐元匯價進一步受壓，直
接令美匯指數得益。今日（７日）為美加勞動節假期美股休假，所以要觀望亞歐地區股市表現是
否仍然出現調整，帶來美元和日圓的支持。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
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