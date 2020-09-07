《午市前瞻》美股今日休市，港股料續在２４６００點爭持

《經濟通通訊社７日專訊》美股三大指數上周五（４日）偏軟，而納指更領跌近１﹒３％至

１１３１３點，科技股氣氛仍淡，拖累港股今早低開７４點報２４６２１點，更見２４６０１點

半日低位，跌穿百天線約２４６４８點位置。隨後受Ａ場熱炒港股通新貴影響，Ａ、Ｈ兩市錄得

升勢，大市由本港銀行及地產等舊經濟股發力領跑由跌轉升，高見２４９０８點半日高位。惟隨

後Ａ場轉跌，港股跟隨好淡爭持於２４７００點水平徘徊。恆指早市最終收報２４７０８點，升

１３點或升０﹒０５％，主板成交９４３﹒５２億元。國企指數報９８３８點，跌４５點或跌

０﹒４６％。恆生科技指數報７３３４，跌２５３點或跌３﹒３４％。

Ａ場方面齊走軟，上證綜合指數報３３５０點，跌５﹒３３點或跌０﹒１６％，成交

１９１６﹒２１億元人民幣。深證成份指數報１３５５５點，跌１０１﹒１２點或跌０﹒７４％

，成交３７５５﹒２７億元人民幣。

藍籌股方面由重磅股友邦（０１２９９）領升３﹒８％，報８０﹒６元，該股今日除息３５

仙。其他重磅股則走低，港交所（００３８８）跌１﹒２６％，報３７５﹒８元；中移動

（００９４１）軟０﹒５６％，報５２﹒８５元；騰訊（００７００）軟０﹒３９％，報５１６

元；匯控（００００５）挫０﹒１５％，報３３﹒０５元。



＊恆指新貴未能成功落獲，藥明生物領挫逾１％＊



恆指新貴今日獲正式納入，包括阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）與藥明

（０２２６９），惟今早未能有炒作普軟，藥明生物挫１﹒４３％，報１８５﹒５元；阿里跌

１﹒０９％，報２７１元；而小米倒升１﹒２２％，報２４﹒８元。而三隻被踢走恆指的股票，

包括中國神華（０１０８８）軟１﹒６５％，報１３﹒１４元；旺旺（００１５１）跌

０﹒７２％，報５﹒５２元；惟受本港地產股領跑大市，牽動信置（０００８３）揚升

２﹒６５％，報９﹒２９元。

港股通名單於今日生效，引來北水熱炒。而於港股通新貴中醫療、醫藥股最受熱捧，表現最

好為信達生物（０１８０１），飆升１６﹒１２％，報６０﹒１５元。而海吉亞（０６０７８）

亦升９﹒７６％，報５１﹒１５元；百濟神州（０６１６０）揚６﹒９７％，報１５１﹒９元，

惟微創醫療（００８５３）下挫８﹒７４％，報３３﹒９５元。

科技股續走軟，資金轉向舊經濟。今早本地銀行股回勇，惟隨後升勢略減股份個別發展。中

銀香港（０２３８８）走高２﹒０７％，報２２﹒１５元；恆生銀行（０００１１）升

１﹒９３％，報１２１﹒４元；渣打（０２８８８）走上０﹒２６％，報３８﹒９５元。而匯控

（００００５）轉跌０﹒１５％，報３３﹒０５元；東亞（０００２３）亦軟０﹒９３％，報

１７﹒０２元。



＊華府考慮將中芯列貿易黑名單，中芯領跌近兩成領跌半導體股＊



據指華府正考慮將中芯（００９８１）列入貿易黑名單，始中芯被列，美國供應商將需申請

特別許可才能向其出口原料，加上花旗憂消息削弱中芯競爭力，且維持中芯「沽售」評級，目標

價為１４﹒８元。帶動中芯領跌１９﹒７５％，報１８﹒９８元。而其他晶片股亦走低，包括華

虹半導體（０１３４７）軟１２﹒８６％，報２５﹒４元；中電華大科技（０００８５）挫

６﹒９％，報０﹒８１元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）下行２﹒６１％，報８０﹒１５元；上

海復旦（０１３８５）跌２﹒３５％，報１６﹒６元。

中國文化和旅遊部部長胡和平指，正在編制的旅遊業「十四五」規劃，將以「高質量發展」

為主線，於確保安全前提下有序恢復旅遊，市場憧憬旅遊業復甦，航空股普漲。東航

（００６７０）揚６﹒４２％，報３﹒４８元；南航（０１０５５）飆６﹒２６％，報４﹒５８

元；國航（００７５３）升３﹒２８％，報５﹒６６元。而國泰（００２９３）亦升１﹒６１％

，報６﹒３３元。惟首都機場（００６９４）走軟１﹒７２％，報５﹒１５元。

科技股捱沽，加上雖有消息指蘋果將於本周通過新聞稿發布Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ和新款

ｉＰａｄ，惟彭博記者發文指該發布會並不是發布新產品。帶動手機股今早續吐，由丘鈦

（０１４７８）領跌６﹒６６％，報９﹒１１元；比亞迪電子（００２８５）跌５﹒３２％，報

３９﹒１５元。手機「孖寶」齊走低，舜宇（０２３８２）挫２﹒８８％，報１１４﹒７元；瑞

聲（０２０１８）跌１﹒６７％，報４７﹒１５元。而高偉電子（０１４１５）軟２﹒９３％，

報２﹒９８元；鴻騰精密（０６０８８）則走低１﹒９３％，報３﹒０５元。



＊張智威：納指未喘定前，資金難流入科技股＊



港股半日表現反覆，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，目前港股缺乏方向

，主要因為今晚美股休市，預料大市短期將繼續在１００天線即２４６００點水平爭持。其中有

利的因素包括本月及下月將有多隻大型新股上市包括農夫山泉（０９６３３）及螞蟻集團，不過

受制美股近期表現，他認為港股短期大升機會微。

他又指，今日多隻熱炒的科技股如美團點評（０３６９０）及小米（０１８１０）均偏軟，

相反舊經濟股包括友邦（０１２９９）及本地地產股等上升，反映資金從科技股轉移至舊經濟股

。他預料，美股納指一日未回穩，相信資金難以重新流入科技股。（ｙｋ、ｊｃ）

