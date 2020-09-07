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即市新聞

07/09/2020 15:46

《美元走勢－羅明立》歐元未能企穩於２０天線上，只適低位吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒３８　　　１０６﹒１９　　　１０６﹒２０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８４３　　　１﹒１８２４　　　１﹒１８４０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２５８　　　１﹒３１９８　　　１﹒３２２６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１４６　　　０﹒９１２１　　　０﹒９１２３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國８月非農新增職位１３７﹒１萬份，略低於市場預期的１４０萬份，不過
同期失業率大幅回落至８﹒４％，遠勝於市場的９﹒８％。另外，每小時平均工資按年增加
４﹒７％，高於市場預期的４﹒５％。美國今天（７日）勞工節美股休市，受科技股急跌影響，
市場氣候偏弱，《金融時報》引述消息指，日本軟銀集團上月大量購入美國科技股期權，引起市
場異常波動。美匯指數短線整固，受失業率回落刺激而升至９３﹒２３，但高位有沽壓，若企穩
９３仍要小心美匯進一步反彈。
　　上周五（４日），德國公布７月季調後製造業訂單按月上升２﹒８％，低於預期的５％，以
及前值的２８﹒８％。另外，德國８月建築業ＰＭＩ為４８，低於前值的４９﹒７，亦低於５０
的分界線，反映行業處於收縮狀態。歐洲央行將於本周四（１０日）議息，由於歐元於近月顯著
上升，市場關注央行會否對匯價走強有所不滿，以及是否持續推出政策支持經濟復甦。歐元短線
回落，近期１﹒１７５０╱８０一直提供不錯的支持，但過去兩個交易日歐元反彈仍未能企穩於
２０天線以上，因此只適低位吸納。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３２２０　　　１﹒３３５０　　　１﹒３１７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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