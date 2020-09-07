《美元走勢－羅明立》歐元未能企穩於２０天線上，只適低位吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒３８ １０６﹒１９ １０６﹒２０

歐元╱美元 １﹒１８４３ １﹒１８２４ １﹒１８４０

英鎊╱美元 １﹒３２５８ １﹒３１９８ １﹒３２２６

美元╱瑞郎 ０﹒９１４６ ０﹒９１２１ ０﹒９１２３

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９８ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國８月非農新增職位１３７﹒１萬份，略低於市場預期的１４０萬份，不過

同期失業率大幅回落至８﹒４％，遠勝於市場的９﹒８％。另外，每小時平均工資按年增加

４﹒７％，高於市場預期的４﹒５％。美國今天（７日）勞工節美股休市，受科技股急跌影響，

市場氣候偏弱，《金融時報》引述消息指，日本軟銀集團上月大量購入美國科技股期權，引起市

場異常波動。美匯指數短線整固，受失業率回落刺激而升至９３﹒２３，但高位有沽壓，若企穩

９３仍要小心美匯進一步反彈。

上周五（４日），德國公布７月季調後製造業訂單按月上升２﹒８％，低於預期的５％，以

及前值的２８﹒８％。另外，德國８月建築業ＰＭＩ為４８，低於前值的４９﹒７，亦低於５０

的分界線，反映行業處於收縮狀態。歐洲央行將於本周四（１０日）議息，由於歐元於近月顯著

上升，市場關注央行會否對匯價走強有所不滿，以及是否持續推出政策支持經濟復甦。歐元短線

回落，近期１﹒１７５０╱８０一直提供不錯的支持，但過去兩個交易日歐元反彈仍未能企穩於

２０天線以上，因此只適低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２２０ １﹒３３５０ １﹒３１７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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