李嘉誠及李澤鉅再斥約５６３３萬元增持長實１３５﹒６５萬股

《經濟通通訊社７日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅續增持長實（０１１１３）
股權。李嘉誠基金會於本月１日至４日，以平均價每股４１﹒７７５０元、４１﹒６１６６元、
４１﹒５９９１元及４１﹒２０２０元購入長實共１３５﹒６５萬股，涉資５６３２﹒７萬元。
於增持完成後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒４９％增至３５﹒５３％；李澤鉅則由
３５﹒５６％增至３５﹒６％。（ｂｉ）
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