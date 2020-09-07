李嘉誠及李澤鉅再斥約５６３３萬元增持長實１３５﹒６５萬股

《經濟通通訊社７日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅續增持長實（０１１１３）

股權。李嘉誠基金會於本月１日至４日，以平均價每股４１﹒７７５０元、４１﹒６１６６元、

４１﹒５９９１元及４１﹒２０２０元購入長實共１３５﹒６５萬股，涉資５６３２﹒７萬元。

於增持完成後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒４９％增至３５﹒５３％；李澤鉅則由

３５﹒５６％增至３５﹒６％。（ｂｉ）

