【大國博弈】惠譽料美制裁中國大型金融機構機會低，續關注港自治

《經濟通通訊社７日專訊》惠譽亞太區主權評級高級董事費安德（Ａｎｄｒｅｗ

Ｆｅｎｎｅｌｌ）預料，香港的財政儲備將會下跌，約佔本港經濟約１０％，又指香港並沒有任

何的債務，財政狀況非常穩健。機構在判斷香港面對財政問題，需要考慮本港的財政儲備、持續

的財政措施和支持。



＊維持香港「ＡＡ－」評級，美國制裁中國大型金融機構機會低＊



他指，惠譽在過去一年兩度下調香港的評級，主要是基於中國對香港管治的變化，未來機構

將繼續關注香港社會是否仍然是高度自治、投資者信心等，包括聯繫匯率制度的穩定、基本法的

執行情況。目前機構維持對香港「ＡＡ－」評級，展望為「穩定」。

美國早前公布對包括行政長官林鄭月娥在內的中港官員制裁名單，費安德指，美國的制裁措

施主要是針對中港官員個人層面，以及科技領域上，認為美國對中國大型金融機構作出制裁的機

會很微，因為行動會對環球經濟產生漣漪效應且重大的影響。



＊美國大選最終結果如何，中美磨擦仍將繼續＊



亞太區主權評級主管Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｓｃｈｗａｒｔｚ指，在新型冠狀病毒疫情大流行前

，中美貿易磨擦是亞太區內的最大風險，而現時兩國之間的貿易磨擦仍然繼續存在，認為無論美

國大選最終結果如何，中美之間的磨擦都仍繼續。不過，如果最終美國有新政府出現，或對貿易

政策有所改變，雙方角力的手段亦將更易預測。他預期，中美兩國的衝突，可能會繼續集中於貿

易及科技的層面，未必會出現金融戰。（ｓｋ）

