《小傳日記》百天線又失，魚缸頭耷耷；染藍股捱沽，晶片佬痛苦

《小傳日記》上個禮拜四及五花旗魚缸跌到一仆一碌，雖然今晚休市，不過大家都好擔心科

技股係咪玩完，驚放完假後跌得仲甘！今朝香江魚缸都係浮浮沉沉，低開７４點，神州８月出口

增長數字好過預期，大市掉頭向上，曾經回升２１２點，不過之後都無乜力水，加上食完午飯Ａ

場愈跌愈多，加上美股期貨一去無回頭咁隊落去，魚缸跌幅擴大，曾低見２４４７５點，唔單止

插穿咗百天線（約２４６４７點），更加係８月１０日以來新低；最終收報２４５８９，跌

１０５點或跌近半巴仙，主板成交１５８２﹒４２億銀。國企指數報９７６４，跌１１９點或跌

逾１巴仙。恆生科技指數曾插近半成，收市報７２４０點，跌３４７點或跌近半成。

Ａ場午後腳軟，上證綜指報３２９２，跌６２點或跌近２巴仙；深證成指報１３２８４，跌

３７２點或跌近３巴仙。兩市成交合計１﹒０２萬億銀人仔，多近兩成二。

重磅藍戰士只有除淨ＡＩＡ（０１２９９）撐場，飛起近６巴仙，報８２﹒３銀。其他重磅

股唔多精神，生發發（００３８８）都冇乜睇頭，碌低近３巴仙，報３７０銀；ＱＱ

（００７００）唔見逾１巴仙，報５１１銀；大笨象（００００５）滑０﹒７６％，報

３２﹒８５銀；中移動（００９４１）走低１巴仙，報５２﹒６銀。三隻染藍恆指新貴齊齊潛水

，小米（０１８１０）跌１﹒４３％，報２４﹒１５元；阿里（０９９８８）跌３巴仙，報

２６５﹒６銀；藥明生物（０２２６９）撻低近４巴仙，報１８１﹒５銀係表現最差藍戰士。



＊花旗國封殺中興價受壓，中芯今收跪待誰來救濟＊



有外媒引述花旗國國防部官員消息報道話，考慮緊將中芯（００９８１）列入貿易黑名單。

如果屬實，花旗國嘅供應商將需要申請特別許可先可以向佢出口原料。中芯今朝急急腳出通告，

話自己嘅產品及服務都係民用同商用，同神州軍方一啲關係都無。不過，澄清似乎救唔到佢個價

，盤中最多插過近兩成半，收市潛近２３巴仙，報１８﹒２４銀，成交金額高達１０６﹒６億銀

；大行花旗就叫沽，另有分析睇到最淡要碌到去１０銀。

其實，中芯喺科指權重算低，埋單都係累指數跌咗１４點，今日明顯係信心累事。其他半導

體佬亦都跟跌，華虹半導體（０１３４７）無咗逾１４巴仙，報２４﹒９５銀；華大科技

（０００８５）跪低近６巴仙，報０﹒８２銀；上海復旦（０１３８５）碌低近４巴仙，報

１６﹒３４銀；康特隆（０１９１２）踼高近３巴仙，報０﹒３４５銀。

上星期五美股表現幾波動，科技股持續有沽壓，納指一度急挫逾半成，收市跌幅收窄至

１﹒３巴仙。蘋果公司收市錄微升，仲據聞今個星期會發布有關佢新產品嘅消息。但係香江上市

嘅手機設備佬未跌夠，比亞迪電子（００２８５）早段破項後調頭，收挫逾７巴仙，報３８﹒３

銀。兩隻藍戰士瑞聲（０２０１８）同舜宇（０２３８２），分別走低近３巴仙，報４６﹒７銀

；同跣低逾２巴仙，報１１５﹒３銀。鴻騰精密（０６０８８）碌低近４巴仙，報３銀。另一焦

點股中興（００７６３）撻低逾４巴仙，報２０銀，受累花旗國促鄉村地區移除佢嘅設備。



＊神州振旅遊飛機佬齊牛，重型車轉型電車佬光榮＊



神州文旅部部長胡和平話，依家編制緊嘅旅遊業「十四五」規劃，將會以「高質量發展」為

主線，喺確保安全嘅前提下有序恢復旅遊業！「孖屐」開心等旅遊復甦，飛機佬有漲升，東航

（００６７０）炒高逾７巴仙，報３﹒５銀；南航（０１０５５）跳上逾７巴仙，報４﹒６２銀

；神州國航（００７５３）彈起逾４巴仙，報５﹒７銀；而國泰（００２９３）都彈起逾１巴仙

，報６﹒３銀。不過首都機場（００６９４）就要跣低近２巴仙，報５﹒１６銀。

神州想重點推起電動車喺重型商用車領域嘅產業應用，甚至希望改變補貼方式搞重型貨車電

動化，令到電動車股有得飆！比亞迪（０１２１１）炒高近４巴仙，報８５銀；天能動力

（００８１９）彈起近１巴仙，報１４﹒２銀；吉利汽車（００１７５）彈起不足半巴仙，報

１６﹒３６銀。不過普通車仔就普遍潛水，得長汽（０２３３３）有匯證睇好升佢兩成四目標價

到１２﹒２銀，維持「買入」評級，先可以跑鸁同業，彈起逾５巴仙，報９﹒４８銀！而其他車

佬方面，敏實（００４２５）蒸發近３巴仙，報２８﹒７銀；廣汽（０２２３８）跣低近２巴仙

，報６﹒５４銀；美東汽車（０１２６８）唔見近３巴仙，報２６﹒１５銀；永達汽車

（０３６６９）跣低逾２巴仙，報９銀。



＊港股通換馬新貴分開行，被出局哀愁剔出股齊瘦＊



港股通名單喺今日生效，當中有唔少納入新貴引來北水大媽熱炒。表現最好嘅就有民銀資本

（０１１４１）彈起近一成六，報０﹒１８３銀；同天立教育（０１７７３）升高近一成六，報

７﹒８８銀。而醫療佬新貴今朝都有幾好升勢，不過好快就升幅收窄要個別發展，信達生物

（０１８０１）炒高一成一，報５７﹒５銀；海吉亞（０６０７８）都炒高近８巴仙，報

５０﹒３銀。而康基醫療（０９９９７）就慘慘唔見逾６巴仙，報２２﹒９銀；微創醫療

（００８５３）都跣低逾９巴仙，報３３﹒７５銀。而新貴九毛九（０９９２２）就微彈起近半

巴仙，報１７﹒２６銀。不過移卡（０９９２３）唔好彩要跣低逾７巴仙，報５０銀。

而被剔出嘅股仔表現都唔多好，同仁堂科技（０１６６６）蒸發逾７巴仙，報５﹒５６銀；

中國動向（０３８１８）唔見逾７巴仙，報０﹒９９銀；正通汽車（０１７２８）跣低７巴仙，

報０﹒９３銀；美圖公司（０１３５７）唔見逾５巴仙，報１﹒６２銀。不過首控集團

（０１２６９）就成功起飛逾６巴仙，報０﹒１３４銀。請請！



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